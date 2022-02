Giucas Casella: poteri spirituali scoperti da bimbo/ “Su di me si diffuse una voce..”

Nella puntata di questa sera del Grande Fratello VIP, Giucas Casella ha voluto raccontare ad Alfonso Signorini alcuni ricordi legati al suo “passato spirituale”. L’illusionista, durante la diretta, ha spiegato di essersi accorto di avere doti speciali fin da quando era un bambino. “In paese si era addirittura diffusa la voce secondo cui avevo doti di stregoneria e gli altri genitori erano preoccupati, i bambini non giocavano più con me“, racconta Giucas Casella.

Il concorrente gieffino svela dunque nuovi aneddoti sul suo passato: “Toccavo le galline e si addormentavano, lo faccio ancora oggi. Ma toccavo anche altri animali e si addormentavamo: serpenti, conigli, cose che poi ho fatto vedere in televisione”.

Giucas Casella e i poteri spirituali: “Il monsignore spiegò ai miei compagni che il mio era un dono”

In passato Giucas Casella aveva raccontato quando cadde accidentalmente in un pozzo e grazie ai suoi poteri riuscì ad ottenere soccorsi. Questa sera ha invece aggiunto un altro aneddoto, relativo al periodo della sua infanzia, in cui alcuni bambini avevano deciso di non giocare più con lui a causa delle strane voci sul suo conto. “Il monsignore del paese però mi fece fare ipnosi ai miei compagni durante uno spettacolo, poi addormentai una gallina. Lui spiegò a tutti che il mio era un dono”, ha continuato l’illusionista.

