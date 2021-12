Giucas Casella/ Prepara messaggio di auguri ma è un flop: “Non ho molta fantasia”

Giucas Casella ha forse perso l’ispirazione dopo tanti giorni trascorsi all’interno della casa del Grande Fratello VIP 2021? In queste festività natalizie, il noto illusionista non ha perso occasione di diffondere il suo buonumore nei dintorni di Cinecittà e soprattutto ai suoi compagni di avventura e al pubblico a casa. Insieme a Miriana Trevisan, nei giorni scorsi, si è diretto verso le telecamere situate in giardino per dare il buongiorno ai telespettatori.

Per Giucas Casella si tratta ormai di un rituale irrinunciabile e, forse, per restare in tema Natale, il simpatico illusionista voleva diffondere un messaggio più originale del solito. Ma qualcosa dev’essere andato storto, perché il concorrente gieffino non è andato oltre un semplice “Buongiorno a tutto il mondo”. Giucas Casella e Miriana si sono così limitati a ricordare che a Natale occorre essere più buoni, ma come dicevamo il contenuto del messaggio non è andato oltre.

Giucas Casella vuole fare gli auguri al pubblico: “Ma non ho molta fantasia”

Così le buone intenzioni del mitico Giucas Casella si sono frantumate sul più bello. “Oggi, purtroppo, non ho molta fantasia” ha ammesso amaramente il concorrente gieffino. E mentre lui e Miriana Trevisan provano ad inventarsi qualcosa di più originale, gli altri concorrenti se la prendono comoda e restano a riposare nelle rispettive stanze. Il buon Giucas non è riuscito a “salutare” come avrebbe voluto, ma magari gli tornerà la giusta dose di ispirazione in vista della puntata in onda questa sera, lunedì 27 dicembre. Chissà che Signorini non gli chieda di mostrare qualche numero dei suoi in vista della festa di fine anno.

