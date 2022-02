Giucas Casella protagonista di un incidente hot/ Soleil lo stava truccando e…

Giucas Casella si è reso protagonista di un incidente hot davanti a Soleil Sorge e Lulù Selassiè. Lulù Selassiè era intenta a truccarlo e Soleil era di fianco a lei. Giucas Casella ha avuto però delle reazioni fisiche evidenti e sui social in molti ci hanno riso su. Qualcuno ha scritto: “Giucas si alza la bandiera di nuovo”. Gli utenti hanno infatti sottolineato come a Giucas stia accadendo frequentemente. Ieri infatti si è ripetuta una scena simile mentre il mago ballava con Delia Duran. Anche in quella occasione Giucas, in forte imbarazzo, ha chiesto scusa alla moglie di Alex: i due poi hanno deciso di continuare a ballare ma mantenendo una distanza di sicurezza.

Giucas Casella non ha mai nascosto la sua passione per Delia Duran. In diretta, il mago aveva rivelato la sua passione per la modella e Alfonso fu anche costretto a censurarlo. Nelle scorse puntate, chiamato in confessionale da Signorini, Giucas Casella ha ammesso di essere molto turbato da una donna. E quando il conduttore gli ha chiesto chi fosse, lui è sceso nei particolari: “Ogni volta che fa la doccia la mia bandiera … subito”. In studio, allora, tutti hanno capito subito a chi si stesse riferendo Giucas, ma il conduttore ha voluto sentirlo dire proprio da lui: “E’ Delia”. A quel punto Belli lo aveva esortato a distanza: “Vai Giucas, hai la mia benedizione”.

Giucas Casella dispiaciuto per l’uscita di Kabir dalla casa del GF Vip

Serata tranquilla per Giucas Casella che continua imperterrito la sua corsa alla finale del programma. Lunedì 21 febbraio però il mago ha dovuto salutare Kabir Bedi, eliminato dal gioco. Prima dell’eliminazione Alfonso Signorini chiama i due in Confessionale per far vedere loro una clip che riassume i momenti di divertimento e spensieratezza trascorsi insieme. Il mago ha cercato di insegnare all’attore delle parole italiane e dei detti siciliani, mentre Kabir ha tentato di trasmettere un po’ di saggezza a Giucas. Insieme a Katia Ricciarelli, i tre hanno creato un gruppo molto affiatato. Tornati in salotto è il momento del verdetto: il conduttore manda Alessandro e Kabir in Superled e legge loro l’esito del televoto. É Kabir a dover lasciare il gioco. Alfonso riapre quindi il collegamento con la casa e chiede a Sophie e a Giucas di andare a scoprire chi tra i due VIP al televoto è rimasto. La ragazza è al settimo cielo non appena vede il fidanzato Alessandro e anche Giucas è contento, nonostante sia andato via il suo amico. Il mago sa che si tratta di un gioco e che tra tre settimane potrà riabbracciare Kabir. La serata prosegue con le nomination: a poche settimane dalla finale i VIP sono tutti nominabili. Il conduttore li chiama in Superled per le votazioni. Giucas non riceve nessun voto e nomina Antonio, per evitare che altri concorrenti più vicini a lui rischino di andare a casa.

