Giucas Casella, quando rivelò “Non sono gay ma sono stato con un uomo”/ “Sono fluido”

Giucas Casella torna in tv nel ruolo di pupo per una notte nella finale de La Pupa e il Secchione Show. Il suo ruolo determinante nella vittoria finale. Proprio così, l’illusionista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip sarà ospite della finalissima del reality show condotto da Barbara D’Urso su Italia 1. La sua presenza sarà determinante nella classifica finale della puntata visto che Giucas assegnerà 5 punti bonus dopo un’ipnosi che coinvolgerà due pupe. A chi darà i suoi 5 punti extra? Intanto Casella dopo la partecipazione al GF VIP è richiestissimo in tv e non solo. Ospite del salotto televisivo di Verissimo da Silvia Toffanin, l’illusionista è tornato a parlare proprio del Grande Fratello Vip e della vincitrice Jessica precisando: “non pensavo vincesse lei. Pensavo ad un’altra persona. Sono contento, però pensavo vincesse Davide Silvestri”.

Non solo, il mago ha anche sottolineato come la sua partecipazione al GF VIP abbia rappresentato una sfida contro sé stesso e che il suo sogno era quello di arrivare alla finale: “sinceramente io volevo arrivare in finale, ma di vincere non mi interessava nulla. Per niente, credimi. Io volevo dopo 6 mesi arrivare alla finale, e ce l’ho fatta”.

Giucas Casella: “non sono gay, ma sono stato con un uomo. Sono fluido”

Giucas Casella sia all’interno della casa del Grande Fratello Vip che fuori ha parlato apertamente della sua sessualità rivelando di essere fluido e di credere nell’amore libero. In particolare ha confessato anche di aver avuto dei rapporti con gli uomini pur precisando: “non erano proprio rapporti, diciamo che non sono gay, però sono per l’amore libero. Sono fluido”. Non è una novità, visto che il mago proprio all’intento della casa più spiata d’Italia aveva dichiarato: “sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo”.

Che dire, Giucas Casella non è certo uno che si nasconde. Anzi la sua sincerità è da apprezzare.











