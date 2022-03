Giucas Casella quinto finalista del GF Vip?/ “É stata una bella avventura”

Chi sarà il quinto finalista del Grande Fratello vip 2021 dopo Delia Duran, Lulù Selassiè, Davide Silvestri e Barù tra Giucas Casella e Jessica Selassiè? A deciderlo sarà il pubblico attraverso il televoto che Alfonso Signorini chiuderà ufficialmente all’inizio della finalissima del 14 marzo. Secondo i bookmakers, a spuntarla sarà Jessica Selassiè, ma indipendentemente da quello che sarà il risultato, Giucas è felice della splendida avventura vissuta. Dopo aver varcato la famosa porta rossa lo scorso 13 settembre, non avrebbe mai immaginato di restare nella casa per sei, lunghi mesi nel corso dei quali ha vissuto intense emozioni.

Nella casa si è legato a tutti i concorrenti mostrando un affetto speciale per Manuel Bortuzzo, Lulù Selassiè e Sophie Codegoni. Proprio Lulù è quella che, più di tutti, si è occupata di lui aiutandolo nella quotidianità. In vista della fine di un’avventura meravigliosa e indimenticabile, con Barù e Davide Silvestri ha fatto un bilancio di ciò che ha vissuto.

Giucas Casella: “Il Grande Fratello Vip un esperimento riuscito”

Giucas Casella, pur non vedendo l’ora di tornare alla sua vita per riabbracciare il figlio James e il nipotino Giacomo, non nasconde di aver vissuto sei mesi bellissimi al punto che, durante una chiacchierata con Delia Duran e Davide Silvestri, ha ammesso che resterebbe ancora in casa. “Resteresti da solo”, ha detto la modella venezuelana. L’illusionista, così, pensando a tutto ciò che è accaduto in casa nel corso dei mesi durante i quali ha festeggiato anche il suo compleanno, non nasconde la gioia di aver vissuto un’esperienza irripetibile.

“L’unica gioia sono mio figlio e mio nipote” – ha ammesso Giucas. “Non ci posso pensare che sono sei mesi, non mi sembra vero. È stata una bella avventura, un esperimento riuscito. Sono stato amico di tutti, non c’è stato niente di negativo”, ha concluso non nascondendo il dispiacere di dover lasciare la casa.



