Giucas Casella ricorda la madre Rosalia e si commuove/ “La lasciai per un sogno”

Giucas Casella a cuore aperto al Grande Fratello VIP. Il famoso illusionista si racconta in un collegamento con Alfonso Signorini, riavvolgendo le tappe più emozionanti della sua infanzia. Inevitabilmente lo showman ricorda l’amata madre Rosalia, la quale pativa terribilmente i suoi lunghi viaggi per lavoro. “Lavoravo per inseguire il mio sogno e quindi ero costretto a lasciare la Sicilia“, ricorda il concorrente gieffino. Quando se ne andava, evidentemente, lasciava un grande vuoto a casa, ma il suo obiettivo era quello di sfondare e fare carriera.

Giucas Casella e i ricordi di infanzia legati a mamma Rosalia: “Altri genitori preoccupati perché…”

Giucas Casella ha fatto centro nel mondo dello spettacolo, ma ricorda benissimo quando durante la sua infanzia, a causa di alcuni suoi numeri di illusionismo, aveva fatto preoccupare i genitori dei suoi compagni. “Si era sparsa la voce che avevo doti di stregoneria e i genitori erano preoccupati, i bambini non giocavano più con me“, ammette l’illusionista.

“Toccavo le galline e si addormentavano, lo faccio ancora oggi. Ma toccavo anche altri animali e si addormentavamo: serpenti, conigli, cose che ho fatto vedere in televisione. Il monsignore del paese mi fece fare ipnosi ai miei compagni durante uno spettacolo, addormentai una gallina. Lui spiegò a tutti che il mio era un dono”, conclude Giucas.

