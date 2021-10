Giucas Casella rivela “Miriana Trevisan e Nicola Pisu hanno dormito insieme”/ Aldo stupito “serve chiarezza”

Giucas Casella ha vuotato il sacco su Miriana Trevisan e Nicola Pisu

Il profilo Twitter ufficiale del Grande Fratello Vip aveva condiviso, in particolare, un’ironica foto che ritraeva la seguente scena: Nicola e Miriana abbracciati sotto le coperte da un lato, Giucas rannicchiato e scoperto dall’altro. Sui social in molti si erano scagliati contro la coppia lamentando una mancanza di rispetto da parte della coppia nei confronti dell’illusionista. Sui social, c’è chi ha scritto: “Povero. C’è poco da ridere. Che se ne andassero a strusciarsi da un’altra parte”.

E chi invece chiede che a Giucas venga data una stanza per dormire. L’illusionista, trovatosi accanto ai movimenti dei due sotto le coperte è stato più volte urtato da Nicola e, in mezzo ai loro sospiri, si è alzato nel cuore della notte ed ha abbandonato il letto per lasciarli soli. Giucas parlando con gli altri coinquilini ha spiegato di non essere riuscito a dormire e Aldo Montano scherzando ha detto: “Grazie al cavolo che non hai dormito. Comunque non stiamo giocando chiari”. Ovviamente Aldo si riferiva a Miriana Trevisan e a Nicola Pisu.

Giucas Casella mantiene la calma: “Se qualcuno mi chiede qualcosa…”

Giucas Casella ha poi rivelato che le telecamere hanno ripreso i loro momenti di effusioni. Poi ha dichiarato che Miriana e Nicola si muovevano continuamente nel letto e che non riuscivano a stare fermi. Poi però ha detto di non voler dare adito a voci e replica: “Se qualcuno mi chiede qualcosa io dirò che ho dormito benissimo e che non ho avuto problemi. Starò zitto, muto come un pesce”.

Sui social in molti scherzano sull’accaduto e sulle dichiarazioni di Giucas. Qualcuno ha fatto notare che Miriana prima faceva la sostenuta tanto da aver frenato Nicola: “Miriana ha fatto come le ragazzine prima dorme fuori e poi torna nel suo letto a casa”. In molti dipingono Miriana come una gatta morta e alla ricerca di visibilità. Qualcuno fa dei paragoni addirittura con Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, protagonisti della scorsa edizione. Intanto stasera entrerà nella casa per un confronto Patrizia Mirigliani e a quel punto ne vedremo delle belle.

