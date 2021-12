Giucas Casella sa l’ora al GF Vip/ Signorini “Ma voi non avete l’orologio!”, è gaffe!

Nuova gaffe di Giucas Casella al Grande Fratello Vip. Il paragnosta è ormai un grande protagonista di questa edizione e riesce a regalarci una perla in ogni diretta. Questa sera si lascia andare un’informazione di troppo, svelandeo l’esistenza di un orologio in Casa. È ben noto che i gieffini non dovrebbero conoscere l’orario quando sono nel reality, proprio per vivere l’esperienza liberi da ogni tipo di parametro esterno. Chi però ha seguito questa edizione, sa che in più occasioni i gieffini hanno detto l’ora esatta, cosa possibile grazie all’orologio del forno che hanno in Casa.

Giucas in diretta si lascia sfuggire che non è più il 17 ma il 18, “Perché è passata la mezzanotte”, afferma. Signorini, di fronte a queste parole, si dice stupito: “Ma come fai a sapere l’ora che voi non avete l’orologio!” Giucas cerca allora di salvare il salvabile, facendo un passo indietro, ma ormai la frittata è fatta. Ora tutti sanno che in realtà in Casa i gieffini possono sempre consultare l’orologio e sapere che ora è.

