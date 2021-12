Giucas Casella/ Saluti speciali al figlio James ed al fratello: arriva la nostalgia?

Giucas Casella, nuovi siparietti simpatici in Casa

L’attuale edizione del Grande Fratello vip continua a coinvolgere i telespettatori con storie incredibili ed emozionanti. Non mancano però momenti di puro divertimento e di risate assicurate, grazie al contributo di concorrenti che spiccano sotto questo punto di vista. Tra gli inquilini più inclini alla serenità e all’ironia occupa un posto di rilievo Giucas Casella; durante il suo percorso all’interno della casa ha allietato le serata dei concorrenti con siparietti ricchi di ironia e di comicità naturale. Spesso infatti è stato chiamato in causa dal conduttore proprio per trasformare il clima della Casa, spesso troppo teso per le tante discussioni che caratterizzano le puntate.

Nella venticinquesima puntata trasmessa lo scorso lunedì 6 dicembre, Alfonso Signorini ha scelto di iniziare proprio regalando l’ennesimo siparietto divertente con il mago protagonista. Infatti, mentre l’argomento era la festa del sabato precedente, parlando delle diverse effusioni affettuose che l’hanno caratterizzata il presentatore ha spronato Giucas a baciare Valeria Marini. Nonostante le ripetute resistenze della donna, alla fine i due si sono baciati regalando un momento di forti risate con la showgirl visibilmente contrariata.

La sua ironia premiata dal pubblico

Il conduttore ha voluto rifilare a Giucas Casella l’ennesimo scherzo, cercando di regalare ancora brio alla serata. Nello specifico, Casella è intervenuto cercando spiegazioni in merito al suo cappotto termico. A quel punto il presentatore ha fatto credere all’illusionista che la sua casa situata a Cefalù era stata occupata da una famiglia composta da ben 12 persone. L’uomo si è dimostrato tra lo scettico e il preoccupato, non convinto del tutto della veridicità del racconto.

Per quanto riguarda le nomination, anche il mago più famoso d’Italia si è trovato concorde con il parere dominante all’interno della casa. Ha infatti deciso di nominare Maria Monsè in virtù del comportamento dimostrato durante la sua permanenza. Conclusa la diretta non è stato coinvolto in situazioni degne di nota, limitandosi semplicemente a trascorrere le ore con la sua solita spensieratezza. Sui social i commenti sono tutti in suo favore, contenti dell’ondata di simpatia e solarità portata all’interno della casa. Nelle prossime puntate non mancheranno occasioni per regalare nuovi sorrisi dentro e fuori la casa più chiacchierata d’Italia.

I saluti speciali del paragnosta

Negli ultimi giorni, anche Giucas Casella così come altri compagni di avventura, ha iniziato a manifestare i primi segnali di nostalgia e proprio in occasione della prima festività che apre il periodo natalizio, ha voluto mandare i suoi personali auguri alla famiglia ed agli italiani. Dopo aver dato il buongiorno ai suoi inquilini, Giucas ha fatto gli auguri per l’Immacolata anche al resto degli spettatori ed in particolare al fratello Concetto che ha festeggiato l’onomastico. Ed un saluto speciale non poteva mancare anche al suo James, il figlio tanto amato.

Parlando di Giacomo, Giucas ha fatto emergere tutto il suo lato paterno ricordando a Manila il modo in cui era solito salutarlo, prima che la telecamera del GF Vip potesse cambiare obiettivo. Poco dopo il paragnosta ha deciso di dedicare altri saluti speciali al pubblico da casa mettendosi a favore di telecamera insieme agli altri amici coinquilini dedicando una speciale performance.



