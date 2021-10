Giucas Casella, scherzo sulla cagnolina Nina al GF Vip/ “Si è accoppiata con Maciste”

Dopo il cappotto e la casa distrutta, Giucas Casella torna ad essere vittima di uno scherzo di Alfonso Signorini. Arrivano nuova anticipazioni sulla puntata del Grande Fratello Vip in diretta oggi 29 ottobre su Canale 5 che svelano l’arrivo di un nuovo ‘dramma’ per il paragnosta. È Barbara D’Urso, in diretta a Pomeriggio 5, ad anticipare che questa sera Giucas dovrà affrontare un’altra (finta) brutta notizia: “Gli faranno credere che la sua cagnetta Nina si è accoppiata con un Labrador di nome Maciste.”

Giucas è molto affezionato alla sua cagnolina e la notizia che si sia accoppiata con un cane di grossa taglia come il Labrador lo lascerà senza dubbio scosso e particolarmente sorpreso. Sarà divertente scoprire quale sarà la sua reazione in diretta.

Giucas Casella vittima di un nuovo scherzo al Grande Fratello Vip: come reagirà?

Va detto che Giucas Casella è, ad oggi, uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il paragnosta è ormai una presenza molto apprezzata dal pubblico, soprattutto per la sua simpatia. Spesso vittima delle scatenate reazioni di Francesca Cipriani, il concorrente ha però dimostrato anche lati di grande fragilità e sensibilità, come di fronte alla sorpresa fattagli da suo figlio James. Un personaggio che, ad oggi, è tra i più forti di questa edizione del Grande Fratello Vip e che per qualcuno potrebbe addirittura riuscire a conquistare la vittoria finale.

