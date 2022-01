Giucas Casella, Signorini “Chi sono i sette nani?”/ “Mestolo, Spigolo…” e viene beccato con il bigino

Il momento è arrivato: nel corso della 35esima diretta del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini chiama Giucas Casella in confessionale perché è tempo di ascoltare il suo racconto di Biancaneve. Un compito che il conduttore gli ha dato qualche giorno fa, chiedendogli di insegnare i nomi dei sette nani anche a Kabir Bedi. La scena, come prevedibile, è esilarante: Giucas arriva da solo in confessionale e, dopo un’introduzione sul personaggio di Biancaneve, inizia una storia che mescola varie fiabe della Disney e senza un chiaro filo logico. Ma ecco giungere il momento fatidico: quello dell’elenco dei sette nani.

Giucas Casella, danza del ventre con Soleil/ “Muovi il bacino”: il sensuale ballo

I SETTE NANI SECONDO GIUCAS CASELLA: DA MESTOLO A SPIGOLO…

Giucas inizia ad elencarli: cita quindi Pisolo, Cucciolo, poi però qualcosa va storto e Casella elenca una serie di nomi sbagliati. Arriva infatti Mestolo, Spigolo e in studio tutti scoppiano in grosse risate. Signorini però scopre qualcosa che Giucas cercava di tenere nascosto: un bigliettino in cui ha annotato tutti i nomi dei sette nani, suggeriti dai suoi compagni d’avventura. Il paragnosta non ha però compreso che, per uno scherzo, gli sono stati elencati nomi sbagliati.

LEGGI ANCHE:

Giucas Casella sorpreso in bagno "Signorini mi hai fermato l'uovo!"/ "Sono tre giorni che non lo faccio"Valeria Perilli "Cip cip cip" al GF Vip/ Cinguetta la "passerotta" di Giucas Casella

© RIPRODUZIONE RISERVATA