Giucas Casella/ Sogna la Love Boat con Delia Duran: il desiderio verrà esaudito?

Giucas Casella, ancora dentro la casa del Grande Fratello Vip

Giucas Casella è ancora un concorrente del Grande Fratello Vip! Ma vediamo cosa è successo giovedì scorso. La puntata si apre con il verdetto relativo ai VIP in nomination, ossia Giucas, Antonio Medugno, Davide Silvestri, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan, la prima a salvarsi. A seguire, Alfonso Signorini salva Sophie e Antonio. I due VIP rimasti sono Giucas e Davide che scoprono il verdetto in studio: l’illusionista e l’attore portano con loro gli ultimi due bussolotti contenenti l’eventuale biglietto di ritorno. Alfonso legge il contenuto della busta rossa e comunica ai presenti che è Giucas a dover abbandonare la casa. L’illusionista appare deluso e amareggiato, ma saluta con affetto Davide. Inaspettatamente il bussolotto rivela che Giucas può rientrare in casa. Per il paragnosta è stata una grande soddisfazione avere avuto la possibilità di tornare in Casa ancora per qualche giorno: “Ti immagini se uscivo la settimana scorsa come ci rimanevo male male?”, ha detto dopo la puntata a Davide Silvestri.

Giucas Casella "La mia bandiera funziona di nuovo"/ "Grazie alle docce di Delia..."

Giucas Casella esprime un desiderio: la Love Boat con Delia

Giucas Casella ha sempre ammesso di essere vittima del fascino di Delia Duran, moglie di Alex Belli. L’illusionista non riesce a resistere alla modella venezuelana, che si presta con ironia al suo corteggiamento. Durante la puntata di giovedì scorso, Alfonso Signorini ha coinvolto Casella per scherzare sull’influenza che Delia ha su di lui. In questi giorni, a una settimana dalla fine del Grande Fratello Vip, Giucas Casella ha espero un desiderio: di poter trascorrere una notte in Love Boat con Delia. Se supererà la puntata di oggi, lunedì 7 marzo, il paragnosta spera che il suo desiderio esaudito della produzione. “Ci facciamo la vasca idromassaggio, io faccio un massaggio a te e tu a me!”, ha detto alla modella. Delia, non ha nulla in contrario, ma si è chiesta se per la compagna di Giucas non sia un problema: “Valeria è per l’amore libero, lei è avanti anni luce”, ha replicato il mago.

LEGGI ANCHE:

Giucas Casella/ Finalista del Grande Fratello vip? Pubblico divisoGiucas Casella: poteri spirituali scoperti da bimbo/ "Su di me si diffuse una voce.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA