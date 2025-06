Giucas Casella si racconta in un'intervista a La Stampa: ammette di essere 'fluido' in amore, poi parla della relazione con Valeria Perilli

In una lunga intervista a La Stampa, Giucas Casella ha voluto raccontare alcuni retroscena inediti sulla sua vita, ripercorrendo questi 75 anni pieni di avventure e stranezze. Da piccolissimo riceve il suo primo segnale soprannaturale, quando dopo essere caduto in un pozzo, pensava di annegare. Sua madre, sordomuta, non riusciva a sentirlo, eppure è accaduto qualcosa di molto strano: “Avvertì il pericolo: si buttò per recuperarmi. Lì telepaticamente qualcosa è successo“. Da quel momento le sue doti si sono amplificate, tanto che un giorno era stato in grado di fermare una vipera con il solo sguardo.

Personaggio controverso ma pieno di sorprese, Giucas Casella ha anche confessato il suo orientamento sessuale. Si definisce fluido, ammettendo di aver avuto relazioni sia con uomini che con donne. “Sono per l’amore libero”, dice.

“Sono per l’amore libero”, ha ammesso nel corso dell’intervista Giucas Casella, che da anni ha una compagna di nome Valeria Perilli. Il segreto di questo amore longevo? I due non vivono sotto lo stesso tetto: “Ognuno a casa sua: ecco perché va avanti da tanti anni”, ha spiegato ai microfoni de La Stampa, aggiungendo poi un dettaglio piccante: “Poi, quando si deve fare l’amore, hai voglia, sono sempre qui”.

L’altro grande amore di Giucas Casella è suo figlio James, nato da una storia con Carol Torr. I due hanno un rapporto molto solido, tanto che spesso prendono parte fianco a fianco ad interviste televisive. Casella ha oggi 75 anni ma si definisce “un grande bonazzo”: d’altronde, ritiene che sia giusto, al giorno d’oggi, togliersi 25 anni, “quindi ne ho 50”, ha dichiarato nel corso dell’intervista, la stessa nella quale ha tenuto a precisare di essere un mentalista, perché “sono uno che riesce a percepire con la mente”.