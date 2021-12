Giucas Casella “Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, evviva gli sposi!”/ Benedice la coppia

Giucas Casella è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello Vip 2021, grazie ai suoi comportamenti strambi e simpatici fa sempre sorridere tutti i telespettatori e il pubblico in studio Questa esperienza fa bene anche all’illusionista stesso che ha più volte affermato di essere ringiovanito all’interno della casa . Durante la puntata andata in onda lo scorso lunedì l’illusionista ha voluto fare uno scherzo ad Alfonso Signorini, per vendicarsi di tutti quelli ricevuti in questi 4 mesi di permanenza all’interno del reality dicendo al conduttore di voler lasciare la casa salvo poi scoppiare in una risata e gridando: “E’ uno scherzo, io resto”.

Nel corso delle puntate l’illusionista si è imposto come il vero rubacuori di questa edizione del Grande Fratello Vip 2021 facendosi coinvolgere dalle storie sentimentali nate all’interno della casa, senza mai esprimere una brutta opinione, bensì dando la sua benedizione a tutti, esultando di gioia quando i concorrenti fanno pace, come accaduto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi quando Giucas dopo il loro bacio appassionato in piscina ha esultato: “Evviva gli sposi!!”.

Giucas Casella anima la casa del Grande Fratello Vip 2021

Giucas Casella è sempre disponibile con tutti e ora che ha perso Francesca Cipriani, una delle sue migliori amiche all’interno del reality nonostante la tristezza può sentirsi più rasserenato di non essere più vittima degli scherzi da parte della showgirl. Giucas piace perché non c’è malizia in quello che fa, non studia strategie di gioco, non critica nessuno, si lascia scivolare tutto addosso, qualche follower ha azzardato dire che forse non interviene nelle dispute perché non ci sente, in realtà sta vivendo una bella avventura e lo sta facendo con serenità.

Il suo buonumore all’interno della casa coinvolge anche tutti gli altri concorrenti della casa che spesso si lasciano travolgere dalla sua voglia di divertisi, come accaduto questa mattina quando Giucas, Aldo e Manuel hanno voluto augurare un buongiorno a tutti gli italiani dicendo: “Buongiorno buongiorno buongiorno a tutto il mondo, a tutti gli svegliati che sono nel mondo e a tutti gli italiani. Oggi è il 17 dicembre e il venerdì 17 porta bene!” L’illusionista ha poi rivolto un pensiero anche ad Alfonso Signorini “Ci vediamo questa sera, dopo Striscia la Notizia c’è il Grande Fratello”.



