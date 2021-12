Giucas Casella spiazzato da Biagio D’Anelli/ “Dimmi tutta la verità e…”

Giucas Casella è una delle anime del Grande Fratello Vip e quotidianamente delizia i coinquilini o con i suoi modi divertenti o con qualche aneddoto variopinto sulla sua movimentata vita. Parlando con Biagio D’Anelli e Aldo Montano, Giucas ha raccontato di aver trascorso tre anni e mezzo in nave, e così i due amici lo hanno stuzzicato cercando di tirargli fuori qualche retroscena colorito su donne e frequentazioni. “Giucas, dimmi tutta la verità, non prendermi in giro” ha affermato Biagio al paragnosta, che poi ha ammesso di aver conosciuto più di una donna facendo scoppiare una fragorosa risata. Giucas Casella non sembra apprezzare molto Biagio D’Anelli per via del suo feeling con Miriana Trevisan. Sui social un utente ha fatto notare: “Giucas Casella che non sopporta Biagio che vede che con Miriana c’è feeling, lui non lo dice ma in cuor suo non sopporta né lui né Miriana e difende a suo modo Nicola”. Sono giorni che Giucas continua a rispondere con sufficienza a Biagio D’Anelli. Dimostrandogli l’odio provato nei suoi confronti già da quando è entrato. Secondo i telespettatori Giucas Casella si comporterebbe in questo modo nei confronti del nuovo arrivato per via del feeling di Biagio nei confronti di Miriana Trevisan. Questo il motivo per il quale il concorrente risponderebbe a tono ad ogni domanda del nuovo arrivato.

Giucas Casella piange per casa "occupata" Cefalù/ Signorini ci va giù pesante e lui..

Giucas Casella resterà nella casa del GF VIP?

Giucas Casella è uno dei personaggi che spicca all’interno della Casa per la sua goliardia, ma non mancano momenti di nostalgia e con l’avvicinarsi del Natale la lontananza dai propri cari è più evidente. Lui rappresenta il peso che tiene in equilibrio la bilancia, non a caso viene coinvolto in siparietti e scherzi quando si vuole alleggerire la tensione che aleggia nel loft di Cinecittà e con l’entrata in gioco della Monsè le discussioni caratterizzano le giornate dei Vip. Giucas è una comicità naturale, è l’antidoto ad ogni malumore, per questo occupa un posto di rilievo e se decidesse di uscire il 13 dicembre, sarebbe una grande perdita. A quanto pare però Giucas Casella è destinato a restare nella casa. Giucas Casella non crea dinamiche di gioco, non occorre perché in un modo o nell’altro riesce sempre a far parlare di sé. É una persona che ama la serenità e non sopporta le discussioni, per questo non apprezza la presenza di Maria all’interno della Casa. Se viene apprezzato molto come persona, non si può dire altrettanto come mago, difatti venerdì scorso non è stato in grado di indovinare la data di chiusura del Grande Fratello: cosa che è riuscita a Miriana che ha centrato il giorno preciso. Anche in questo caso non sono mancate le risate.

LEGGI ANCHE:

Giucas Casella/ Saluti speciali al figlio James ed al fratello: arriva la nostalgia?Giucas Casella/ Scontro con Maria Monsè per la nomination al GF Vip?

© RIPRODUZIONE RISERVATA