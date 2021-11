Giucas Casella, spogliarello in diretta al Grande Fratello Vip/ “Sono ancora un figo”

Giucas Casella show al Grande Fratello Vip! È ancora lui uno dei maggiori protagonisti delle dirette su Canale 5. In quella dell’8 novembre si torna a parlare delle sue conquiste del passato, facendo cenno ad Orietta Berti. Nella scorsa puntata proprio il paragnosta ha citato la celebre cantante e il loro incontro risalente a molti anni prima. Oggi la Berti ha risposto con un videomessaggio, confermando il fatto che a quel tempo lui fosse un ragazzo molto affascinante. “Ma sono ancora molto figo oggi!”, replica lui e questo basta per portare Signorini a lanciargli la sfida, “Allora spogliati e facci vedere se sei ancora figo!” Lui non si tira indietro e si scatena in uno spogliarello in diretta: via giacca, camicia ma Signorini lo ferma prima che possa portare giù anche i pantaloni. Anche in questa puntata, Giucas regala al pubblico a Casa un momento di puro trash.

Giucas Casella "Ho sentito le sirene per Orietta Berti"/ Lei replica "erano quelle dell'ospedale"

