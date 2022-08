Giucas Casella sposa Valeria Perilli?/ “E’ il momento di coronare il nostro amore”

Giucas Casella verso il ritorno in tv, lo aspetta Bonolis ad Avanti un Altro

Si preannunciano mesi scoppiettanti per Giucas Casella. Il famoso mago, ex concorrente del Grande Fratello VIP, è pronto a rientrare in tv, probabilmente nel cast di Avanti un Altro. Questi mesi lontano dalle telecamere, tuttavia, sono stati molto impegnativi per lo showman, visto che le proposte di lavoro non sono mancate. “Sto vivendo un’estate di grande lavoro, mi chiamano per fare serate dal Nord al Sud Italia. Lavorare mi fa sentire vivo, non posso dire no, ma la mia base è Cefalù”, ha dichiarato a Nuovo TV. “Penso che mi rivedrete nelle vesti di mago, il ruolo che mi ha dato successo ma non posso dirvi altro“, le parole di Giucas a proposito del possibile approdo da Bonolis.

Nel corso dell’intervista, Giucas ha parlato della sua famiglia e del feeling speciale col nipote Giacomo. “Ha cambiato la mia vita, tutte le mie attenzioni sono rivolte a lui adesso. E’ uno spasso, mi studia per poi imitarmi”, ha raccontato. La grande novità a breve termine potrebbe però essere rappresentata dal matrimonio con Valeria Perilli, la sua compagna di sempre. “Ci amiamo da quarant’anni, ci siamo conosciuti grazie a Pippo Baudo. Il segreto della nostra storia d’amore? Non stare sotto lo stesso tetto, eppure ci amiamo tantissimo. Anche quando viaggiamo prendiamo stanze separate perché dormire solo è un mio vezzo. Matrimonio? E’ arrivato il momento di coronare il nostro amore”, ha concluso Giucas Casella. Nozze in vista?

