GIUCAS CASELLA STRONCATO DA AMANDA LEAR/ “Avevo un fidanzato…”

Giucas Casella è stato affondato da Amanda Lear. Pochi giorni dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, il mago si era lasciato andare ad una clamorosa rivelazione. Aveva infatti dichiarato di aver conosciuto Amanda Lear quando era un uomo e si chiamava Peki D’Oslo: “Una volta incontrai Peki D’Oslo, parlo di Amanda Lear, quando era ancora un uomo. Lei mi disse che non dovevo abbandonare il mio lavoro, perché ero bravissimo, mi spinse a continuare il percorso. Dopo le sue belle parole ricominciai con più forza”. A tal proposito, Amanda Lear è stata interpellata sulla questione e ha stroncato Giucas Casella: “Cosa ti dico delle affermazioni di Giucas Casella al GF Vip? Chi è Giucas Casella? Un cantante? Io avevo un fidanzato che si chiamava Manuel Casella, ma Giucas Casella non so proprio chi sia”, ha sentenziato. Amanda Lear ha poi proseguito lanciando una frecciata agli altri coinquilini della casa: “Vedere degli analfabeti che si lavano i denti non mi diverte”. Giucas Casella replicherà a queste dure affermazioni? (agg. di Giulia Bertollini)

Giucas Casella è uno degli indiscussi protagonisti del Grande Fratello Vip 2021, il reality show di Canale 5. Il paragnosta all’interno della casa in questi giorni si è lasciato andare a delle confessioni davvero inaspettate; in particolare l’illusionista ha raccontato di quando da bambino ha scoperto di essere dotato di poteri. Un racconto accorato quello di Giucas che è caduto in un pozzo quando aveva pochissimi anni. Grazie alla telepatia è riuscito a cominciare con la madre sordomuta salvandosi così la vita. “Mia madre era sordomuta. Non è come oggi, ai tempi non si poteva fare molto. Io da piccolo sono cascato nel pozzo e urlavo” ha raccontato Giucas ai coinquilini rivelando – “eravamo in campagna, mia madre però non mi sentiva. Ragazzi ho urlato per tantissimo tempo, poi è accaduto qualcosa. Con la forza del pensiero lei è stata guidata in mio soccorso”.

Non solo, l’illusionista si è lasciato andare anche ad una serie di consigli ai suoi compagni di avventura esortandoli a concentrarsi maggiormente sulle proprie energie.

“Noi non abbiamo bisogno di troppe cose, abbiamo già le energie dentro. Io sono contro queste cose, tipo sedute spiritiche e cartomanzie… Gli spiriti e gli esorcismi esistono, però non mi piacciono e sto lontano” ha detto Giucas Casella rivelando che anche all’interno della casa del GF VIP ci sono degli angoli in cui è possibile ritrovare più energia.

Per fortuna Giucas sembra essersi ripreso dal terribile scherzo dell’ultima diretta del programma quando Alfonso Signorini, con tanto di video, gli ha fatto credere che fosse esplosa la sua villa a Cefalù. Da settimane, infatti, l’illusionista chiede informazioni sui lavori in corso nella sua villa in Sicilia con il superbonus 110%. Complice dello scherzo anche il fratello Concetto: “mi devi perdonare. Ho fatto di tutto, avvocato, ricorsi. Non ce l’ho fatta. Amo la villa come te”. Tutto è bene quel che finisce bene, visto che Giucas è stato avvisato di essere stato vittima di uno scherzo!

