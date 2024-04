Giucas Casella: “Tina Cipollari nega il flirt? La assecondo, però c’è stato!”/ “Mio figlio James…”

Giucas Casella è tra i personaggi più irriverenti e amati della televisione italiana, difficile non lasciarsi travolgere dall’euforia che sempre lo accompagna e dai toni ironici che condiscono i suoi racconti. Ospite ad ItaliaSì!, il mentalista ha offerto un ritratto dei suoi affetti più cari: da sua madre Rosalia al figlio James, passando per un paio di curiosi aneddoti parlando anche della presunta liaison del passato avuta con Tina Cipollari.

“Mia madre Rosalia è stata per me una donna importante, era sordomuta e mi ricordo che una volta caduto in un pozzo urlavo ma lei non poteva sentirmi. Non so però come lei abbia fatto, telepaticamente, è venuta a prendermi e mi ha tirato su”. Inizia così il racconto di Giucas Casella a proposito di sua madre Rosalia, una donna decisamente speciale oltre che perno nella vita dell’illusionista. “Da quel momento mi sono sentito veramente di avere delle doti, andavo in giro e addormentavo gli animali; li ipnotizzavo con facilità. Tutta questa forza che mi è arrivata è dunque grazie a mia madre…”.

A proposito dei suoi primi anni alle prese con l’ipnosi e con le pratiche legate alla forza della mente, Giucas Casella – ospite ad ItaliaSì! – ha raccontato: “Quando i miei compagni si facevano male io cercavo di fargli passare il dolore, mi additarono come uno stregone. Il parroco del mio paese disse: ‘Non c’è niente di misterioso, l’ipnosi è una cosa normalissima’. E mi fece fare uno spettacolo per dimostrare che la stregoneria non c’entrava nulla”. L’illusionista si è poi espresso a proposito di suo figlio James: “Non desideravo diventare padre? Assolutamente no, mi chiama la mamma di James e mi dice: ‘Guarda io non riesco a tenere il bambino’, lei faceva la modella. Io le dissi: ‘Va bene, portalo in Italia stai tranquilla e ci penso io’. Adesso lui cosa fa? Il chirurgo, ed è bravissimo; è viceprimario.

Avviandosi verso la chiusura dell’intervista, Giucas Casella è stato incalzato dal conduttore di ItaliaSì! a proposito di un retroscena a tinte rosa da lui stesso raccontato: la liaison con Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne pare abbia smentito tale racconto: “Lei nega? Allora lo faccio anche io! Però c’è stato! Se lei dice di no la devo assecondare, però…”.











