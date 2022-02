Giucas Casella/ Torna in forma con le sessioni di plank: “mi piace questa posizione!”

Giucas Casella, il re delle gaffe al Grande Fratello Vip

Il percorso di Giucas Casella come concorrente del Grande Fratello Vip guidato da Alfonso Signorini è stato molto tortuoso a causa di gaffe e accuse durante la sua permanenza. Il paragnosta è stato protagonista di numerosi equivoci, come quello in diretta nei confronti di Kabir Bedi, una sua vecchia e intima conoscenza che però non ha riconosciuto. In un primo momento Giucas ha scambiato Kabir per un certo Domenico, poi con altre persone e sino a comprendere che si trattava del celebre attore di Sandokan.

GIUCAS CASELLA/ Nathaly lo smaschera, poi la pace in diretta al Grande Fratello Vip

Ma le gaffe non sono gli unici episodi spiacevoli, il grande pubblico si è scagliato contro Giucas varie volte accusandolo di giocare in maniera poco trasparente. Sino a un certo punto il Vippone aveva raccolto successo e la simpatia del pubblico, ma pian piano un velo oscuro si è abbattuto sul suo personaggio. Il suo atteggiamento nei confronti degli altri vip ha fatto sorgere le accuse di presunte strategie da parte dei sui fan, che si sono scagliati sul web con l’hastag #fuorigiucas. L’esuberanza del paragnosta ha creato non pochi imbarazzi all’interno della Casa

Giucas confessione hot:"quando vedo Delia ho l'alzabandiera"/ Imbarazzo Signorini: chiude il collegamento e..

Calano i consensi dopo l’ultima sfuriata?

Le reazioni di Giucas Casella della scorsa settimana nei confronti di Nathaly Caldonazzo hanno creato dei disagi all’interno della Casa del GF Vip, facendo crescere la tensione tra i concorrenti. Nell’ultima puntata andata in onda, il battibecco tra i due ha fatto calare la popolarità di Giucas sui social. Nei giorni successivi a quella sfuriata in diretta, il Vippone ha deciso di scusarsi con il pubblico e con gli altri concorrenti per aver perso le staffe nei confronti della Caldonazzo, definita a sua volta una grande provocatrice da parte dei compagni della Casa.

Giucas Casella infuriato con Nathaly "Bugiarda, falsa!"/ Crisi di pianto al GF Vip

Le sue avventure all’interno del reality sono caratterizzate anche da momenti divertenti e allegri con gli altri partecipanti. L’ultima nomination che l’ha visto protagonista con Delia Duran e Soleil Sorge ha decretato il favorito del pubblico per la finale. Lo spirito del paragnosta deve fare i conti con le critiche che provengono dai social, vedremo cosa diranno questa settimana.

Il mattatore della Casa

Nelle ultime giornate vissute all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, l’illusionista Giucas Casella si è dedicato ad intense sessioni di attività fisica complici gli esercizi portati nella Casa dalle due new entry, Gianluca Costantino e Antonio Medugno. In modo particolare Giucas si è dedicato al “plank” (o “plankos”, come lo chiama ironicamente il Vippone), ovvero un allenamento intensivo: “Mi piace questa posizione!”. Il suo intervento e la sua simpatia ha contribuito a ridare buonumore al resto degli inquilini, ridando loro anche la voglia di allenarsi dopo i festeggiamenti della sera prima.

Lo scorso sabato infatti i Vipponi hanno preso parte al Rock Star Party organizzato dal Grande Fratello Vip nel corso del quale Giucas si è calato nei panni di Elvis Presley coinvolgendo tutti gli altri VIP nella sua bellissima performance (con tanto di mossa) che gli ha fatto guadagnare molteplici applausi da parte dei suoi inquilini. Ancora una volta Giucas riesce a trasformarsi nel mattatore e nel motivatore del reality!



© RIPRODUZIONE RISERVATA