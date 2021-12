Giucas, gaffe con Federica Calemme al GF VIP/ “Posso toccarti? Sei bellissima”

Federica Calemme entra dentro la casa del Grande Fratello VIP 2021 e incanta Giucas con le sue curve da capogiro. L’illusionista, a tu per tu con la nuova entrata nella mistery room, nota un lato b prorompente e non fa nulla per nascondere il suo interesse. Alfonso Signorini lo redarguisce in diretta e gli chiede se sappia chi sia questa bellissima ragazza: “Ma dai non mi far fare queste gaffe, non ci posso credere…” dice Giucas. “Io l’ho incontrata però“, sottolinea convinto prima di compiere una simpatica gaffe: “Ma la posso toccare? E’ bellissima, magari mi ricordo….”.

Federica Calemme incanta Giucas, ma i due si conoscono già

Alfonso Signorini, naturalmente, impedisce a Giucas di avvicinarsi alla ragazza, che è freezzata. Così lo rimanda in sala, dove poi lo raggiungerà Federica Calemme. “Sei bellissima, scusami…”, dice un imbarazzato Giucas. “Mi farete uscire matti da questo Grande Fratello VIP!”, insiste l’illusionista. Che poi si domanda se lui e Federica si siano incontrati realmente in passato. Ed ecco ad un tratto l’illuminazione: “Siamo stati a cena insieme! Diglielo che ci conosciamo!”, afferma il gieffino. Federica Calemme conferma e, finalmente, può fare il suo ingresso ufficiale nella casa.

