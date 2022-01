Giucas non riconosce Alfonso Signorini/ “Ma non avevi i capelli?”, “Così è grave..”

Alfonso Signorini piomba nella casa del Grande Fratello VIP per un importante discorso ai concorrenti (sulla polemica Katia vs Lulù) e Giucas, tra il serio e il faceto, dice di non riconoscerlo. In realtà succede tutto quando il conduttore fa ritorno in studio e chiede conferma all’illusionista di quanto detto poco prima, durante la diretta. “Ma eri tu Alfonso? Ma tu non avevi i capelli?”, domanda perplesso il concorrente, lasciando a bocca aperta gli altri coinquilini. “Così è grave…”, borbotta qualcuno dentro la casa, dopo le frasi un po’ confuse di Giucas.

Katia Ricciarelli vs Miriana Trevisan/ Signorini: "Arrivate riserve legali al GF VIP"

Alfonso Signorini entra nella casa del GF VIP, Giucas confuso: “Ma era lui?”

Alfonso Signorini è disperato e chiede a Kabir Bedi di prendere la situazione in mano e spiegare il tutto a Giucas. E’ evidente che il simpatico illusionista stia al gioco, di fatto alimentando la gag che tanto fa divertire il pubblico in studio e a casa. Alfonso incalza e prende di mira Giucas, che fa mea culpa e chiede scusa al conduttore per non averlo riconosciuto. Impossibile, dato che il presentatore era entrato poco prima a pochi metri di distanza.

