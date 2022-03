Giucas sale su Delia Duran ma “si spezza”/ Il numero non riesce… e cade! Gaffe al GF Vip

Grande fratello vip 6, Giucas Casella: il numero non riesce al paragnosta

Si avvicina la finale del Grande fratello vip 6, prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5, e intanto Giucas Casella torna al centro dell’attenzione mediatica per il nuovo aforisma lanciato dalla Casa dei vip nel mezzo di una prova da paragnosta mal riuscita. Nel dettaglio, mentre è al televoto settimanale contro Jessica Sélassié, in lizza per il titolo di quinto finalista adibito all’accesso diretto alla fase finale del reality di Alfonso Signorini, Giucas si dà ai suoi poteri paranormali, nel tentativo di stupire ancora una volta il suo fedele pubblico tv, e perché no, anche di accaparrarsi la stima di qualche detrattore.

Per il nuovo numero magico si avvale dell’ausilio dei coinquilini nonché terzo e quarto finalista, Davide Silvestri e Barù Gaetani, che lo sorreggono con le braccia prima di lanciarlo di peso sul corpo tenuto sotto effetto ipnosi di Delia Duran, disteso tra due sedie tenute a distanza tra loro. “Il tuo corpo si spezza ma non si piega”, quindi esclama Giucas “il magico”, prima di lasciarsi andare di peso sulla modella venezuelana, quando accade l’impensabile. Ovvero il numero del paragnosta si rivela un flop!

Giucas Casella rischia al televoto, prima della finale del Grande fratello vip 6: le reazioni al flop del paragnosta

Così come trapela dal post del video esclusivo, che immortala le immagini del nuovo numero di Giucas Casella, che lui ha realizzato a dimostrazione dei suoi poteri paranormali, dedicandolo al pubblico del Grande fratello vip 6 dalla Casa più spiata d’Italia, il paragnosta delude le aspettative generali. Infatti, Giucas finisce per perdere l’equilibrio negli istanti in cui si lascia cadere sul corpo di Delia Duran, e quest’ultimo cade a sua volta a terra. Un momento per cui i più, tra gli utenti attivi su Instagram, gridano al flop dei sedicenti “poteri paranormali” di magic Casella, che è intanto al televoto per il posto di quinto finalista.

“‘Il tuo corpo si spezza ma non si piega’, sbam!”, “Che paura”; “Che dolce Delia”, si legge tra le annesse reazioni a caldo del web, più aggreganti. “Esperimento fallito”, è poi il grido di un utente più critico, ai danni del paragnosta.

Intanto, il web indica il verdetto del sondaggio indetto sul televoto in corso, tra Jessica Sélassié e Giucas Casella… Chi la spunterà, per un posto alla finale del Grande fratello vip 6?

