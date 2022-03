Giucas schiaffeggia lato B di Lulù e Delia Duran/ Twerking e lapdance sotto la doccia

Mancano ormai solo poche ore alla fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip e Giucas Casella, insieme ai restanti inquilini, si è goduto a pieno gli ultimi momenti all’interno della spiatissima Casa. Il paragnosta si è letteralmente scatenato tra balli, brindisi e… docce audaci con Lulù Selassié e Delia Duran. Sebbene non ci sia stata alcuna malizia, Giucas si è scatenato sotto la doccia con le due Vippone, ballando e lavandosi a vicenda. Il video del trio che si diverte ad insaponarsi e danzare, ha fatto rapidamente il giro dei social raccogliendo pareri discordanti (potrete trovarlo cliccando qui).

Nella clip in questione, Giucas si diletta dapprima ad insaponare la pancia di Delia Duran prima di schiaffeggiare il lato B sia della moglie di Alex Belli che di Lulù Selassié, mentre queste ultime twerkano sotto la doccia, prima di unirsi in un abbraccio ed in un urlo liberatorio. Successivamente i tre Vipponi hanno continuato a lavarsi a vicenda ballando sulla musica diffusa nella Casa.

Giucas Casella schiaffeggia lato B di Lulù e Delia sotto la doccia

Dopo diversi mesi di convivenza, tra gli inquilini del Grande Fratello Vip c’è ormai un forte feeling ed a testimoniarlo sono proprio le ultime immagini che immortalano una delle ultime docce nella spiatissima Casa di Cinecittà con protagonisti Delia Duran, Giucas Casella e Lulù Selassié. La Duran si è successivamente cimentata nel lavare i capelli di Casella, insaponandogli la chioma e successivamente la schiena, mentre Lulù fungeva da aiutante aggiungendo altro shampoo.

Nel frattempo, Giucas Casella si lasciava insaponare mentre accennava ad una sorta di lapdance sotto la doccia, seguendo il ritmo della musica, tra le risate dei Vipponi. Un momento di puro divertimento da immortalare e portare con sé tra i ricordi più liberatori di questo Grande Fratello Vip che volge ormai al termine e che vede proprio Giucas alle prese con l’ultimo televoto, insieme a Jessica Selassié, per il restante posto di finalista del reality.

