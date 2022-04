Giuda – gli amici di Gesù/ Su Rete 4 il film con Danny Quinn

Giuda – gli amici di Gesù andrà in onda su Rete 4 sabato 16 aprile alle ore 16.40. Il film è diretto da Raffaele Mertes, regista televisivo e direttore della fotografia italiano. Come direttore della fotografia ha collaborato con registi quali Dario Argento e Michele Soavi, mentre come regista si è distinto in fiction televisive come Carabinieri, Questa è la mia terra, Le tre rose di Eva e Questa è la mia terra. Nel cast del film troviamo Enrico Lo Verso nel ruolo di Giuda, Danny Quinn in quello di Gesù e Mathieu Carriere in quello di Pilato. Ci sono anche tra gli altri Francesco Pannofino e Pierfrancesco Favino.

Giuda – gli amici di Gesù, la trama del film

Giuda – gli amici di Gesù è ambientato a Gerusalemme, nel periodo pasquale. Una folla di persone, capeggiata dagli Apostoli, festeggia Gesù di Nazareth, soprannominato Re dei Giudei, mentre si trova nella piazza davanti la Torre Antonia. I legionari romani sciolgono il corteo e cercano di placare il popolo in visibilio. Giuda, uno degli apostoli, cerca di proteggere Gesù, ponendosi davanti a lui, e intima alla folla di non temere i romani e di difendere a tutti i costi il Messia. Giuda, figlio di un ricco mercante, è molto devoto a Gesù e per seguirlo ha abbandonato la famiglia. Tuttavia, l’apostolo è convinto che la missione di Cristo sia liberare il popolo di Israele dai romani. Inoltre il giovane ama una zelota, Sarah e farebbe di tutto per lei. La ragazza infatti lo avvisa che suo fratello più giovane, Disma, è stato catturato dai romani e verrà crocifisso. La giovane gli chiede aiuto poiché servono trenta denari per corrompere un ufficiale di Ponzio Pilato. Giuda gestisce la cassa del gruppo di Gesù e Sarah vorrebbe che le prestasse il denaro, ma egli non può tradire il Maestro. L’apostolo, tornato a casa, cerca di convincere il padre ad appoggiare Gesù ed egli accetta, ma il Messia caccia tutti i mercanti dal tempio. Giuda è sconvolto e la delusione aumenta quando viene a sapere che i compagni hanno speso molti denari per acquistare un unguento profumato per Gesù. A questo punto Giuda prenderà una decisione che cambierà drasticamente la situazione.

