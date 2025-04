Giuda, film su Rete 4 diretto da Raffaele Mertes

Giovedì 17 aprile 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle 16:35, il film drammatico per la TV dal titolo Giuda. Si tratta di una pellicola del 2001 che prova a scandagliare una delle figure più complesse e tragiche della storia: Giuda Iscariota.

Il progetto fa parte di una collana di film a carattere biblico, Gli amici di Gesù, i cui altri episodi sono Maria Maddalena (2000), Giuseppe di Nazareth (2000) e Tommaso (2001). Dietro la macchina da presa troviamo Raffaele Mertes che ha curato la regia di tutti i capitoli della serie, un regista che ha spesso esplorato le narrazioni bibliche, anche in film come Ester (1999), San Giovanni – L’Apocalisse (2002) e La Sacra Famiglia (2006).

Che lavoro fa Antonino Spinalbese?/ La pesante etichetta di 'ex fidanzato di Belen Rodriguez'

A dare volto e tormento al protagonista è un intenso Enrico Lo Verso. Accanto a lui, il tedesco Mathieu Carrière ci offre un Ponzio Pilato riflessivo e Danny Quinn, figlio d’arte, veste i panni di Gesù. Le musiche, fondamentali per creare l’atmosfera, portano la firma esperta di Monsignor Marco Frisina che ha anche curato la colonna sonora degli altri film.

Edoardo Leo, chi è la moglie Laura Marafioti? Figli Francesco e Anita/ "Se al ristorante passa una donna..."

Ricordiamo Lo Verso per la sua capacità di trasmettere emozioni profonde in film come Lamerica, e qui lo vediamo affrontare una sfida attoriale non da poco: entrare nella pelle dell’uomo simbolo del tradimento, cercando forse di capirne le ragioni nascoste.

La trama del film Giuda: un tradimento molto umano che portò alla divina Resurrezione

Giuda si apre con il trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme, nella Domenica delle Palme, che viene acclamato dalla folla come “Re dei Giudei”. Per il trambusto del corteo i legionari romani intervengono per sfollare la gente ed ecco che un apostolo si para davanti al Cristo per proteggerlo, invitando le persone a non aver paura dei romani ma a seguire il Cristo: si tratta di Giuda Iscariota, figlio di una famiglia ricca che aveva abbandonato tutti gli agi per seguire il suo Maestro.

Chi è Edoardo Leo, protagonista di '30 notti con il mio ex' / La carriera e l'amore con Laura Marafioti

L’apostolo però vive dentro di sé un’illusione che non trova fondamento nella realtà, ovvero la convinzione che Gesù abbia un obiettivo politico: liberare il popolo d’Israele dalla tirannia dei romani. Dall’entusiasmo iniziale passerà così alla cocente delusione nello scoprire che la rivoluzione predicata era quella dell’anima, non quella politica, e che riguardava il mondo dello spirito, non quello terreno.

È questo dissidio interiore, questa aspettativa tradita, unita forse alle pressioni esterne o a un’interpretazione distorta del piano divino, a portarlo sulla via del tradimento. Vediamo il patto con i sacerdoti, il gelido bacio nel Getsemani, e poi il vuoto. La disperazione che lo assale quando la realtà delle sue azioni lo colpisce con violenza, fino all’ultimo tragico atto di impiccarsi.