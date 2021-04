Giuda/ Su Rete 4 il film con Danny Quinn e Shel Shapiro

Giuda va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, sabato 3 aprile, a partire dalle ore 16:45. Si tratta di una pellicola realizzata in Italia è distribuita anche con il titolo di Gli amici di Gesù – Giuda. Il film è stato realizzato nel 2001 da Lux Vide in collaborazione con Esilon Tv Production, la regia è di Raffaele Mertes con sceneggiatura rivista e adattata da Franco Bernini. Il montaggio è stato eseguito da Elisabetta Marchetti con le musiche di Marco Frisina mentre nel cast figurano tra gli altri Enrico Lo Verso, Danny Quinn, Mathieu Carriere, Francesco Pannofino, Mehmet Gunsur e Shel Shapiro.

Giuda, la trama del film

In Giuda ci troviamo nella città di Gerusalemme nell’anno 33 Dopo Cristo, in particolare durante la settimana che precede le festività pasquali. In particolare è il giorno della domenica delle Palme con Gesù che sta per fare il suo ingresso nella città di Gerusalemme acclamato da una folla festante e supportato dai suoi apostoli. Un ingresso degno di un Grande, per cui le autorità romane presenti sul territorio decidono di intervenire immediatamente anche per riportare l’ordine con i soldati che attaccano i vari manifestanti disperdendoli.

Quando i soldati romani tentano di catturare Gesù, uno dei suoi Apostoli si mette davanti al Messia e lo protegge con il proprio corpo, invitando a fare lo stesso a tutte le altre persone in maniera tale da non temere l’esercito romano.

Il nome dell’apostolo è Giuda, il figlio di un ricco mercante di Gerusalemme che sembra essere affascinato dalle parole che Gesù dice durante le sue prediche. Giuda credendo fortemente nelle parole di Gesù ha deciso addirittura di abbandonare la sua famiglia e tutte le sue ricchezze per spendersi in questo cammino di redenzione. Tuttavia, alla base di questo supporto c’è un delicato equivoco da parte dello stesso Giuda il quale è convinto che in realtà la missione di Gesù Cristo sia quella di liberare il popolo di Israele dall’oppressione dei romani.

Quando Gesù fa presente le sue intenzioni, di sacrificarsi nel disegno di suo padre Dio, Giuda sarà quasi spinto nel consumare quello che è il tradimento più famoso della storia. Un tradimento che si consumerà negli orto degli ulivi nella serata di giovedì prima delle festività pasquali dopo l’ultima cena e con l’ormai storico bacio che darà al suo maestro per consentire alle guardie romane del tempio di riconoscere chi fosse Gesù.



