Giudice americano rapito in Brasile da due prostitute/ Liberato da forze speciali

Decisamente spiacevole l’avventura capitata ad un giudice americano in vacanza a Rio De Janeiro, nota metropoli del Brasile. Come riferisce il tabloid britannico Daily Mail, citato dal sito Dagospia, l’uomo di legge avrebbe deciso di divertirsi un po’, ingaggiando due prostitute, ma sarebbe stato rapito e quindi tenuto in ostaggio con l’obiettivo di ottenere un riscatto, per l’esattezza 36mila dollari in contanti.

Riforma matrimoni, cos'è e cosa prevede?/ Ok a riti umanisti in UK: novità e rischi

La vicenda si è risolta alla fine per il meglio visto che le forze dell’ordine sono entrate in azione tempestivamente, arrestando quattro persone, fra cui due uomini che si erano spacciati per agenti di polizia. Sempre secondo quanto raccolto dal Daily Mail il magistrato rapito, di cui però non è stato diffuso il nome, era arrivato in Brasile il 3 luglio scorso; dopo di che avrebbe contattato la due prostitute, identificate come Shayna Monteiro e Beatriz Freitas, che lo stesso magistrato aveva già conosciuto nei sui precedenti viaggi in terra carioca.

Adriano Pacifico scomparso sul cammino di Santiago/ Accolta la denuncia in Francia

GIUDICE AMERICANO RAPITO DA DUE PROSTITUITE: ECCO COME SI E’ CONCLUSA LA VICENDA

Le ha quindi incontrate presso un appartamento che aveva affittato a Copacabana, dopo di che le due donne hanno lasciato l’edificio attorno alle ore 11:30 di mattina per poi fare ritorno un’ora dopo in compagnia di Erivaldo da Silva e Alef dos Santos, che si sono presentati al giudice come poliziotti locali. Gli uomini hanno spiegato all’americano che le due ragazze erano minorenni e di conseguenza che era in arresto.

A quel punto i due finti agenti hanno contattato un’amica del giudice che vive a Rio de Janeiro, dicendole che avrebbero portato il magistrato presso una stazione di polizia a meno che non avesse pagato un riscatto da 36mila dollari. La donna, fortunatamente, ha contatto un membro del dipartimento di polizia militare e assieme ad un’unità di polizia specifica nei rapimenti, è riuscita a liberare il giudice. Il sequestratore è stato identificato come il capo di una gang che opera a Rio e che era in libertà vigilata: è accusato di estorsione e rapimento.

Due carcerate incinte di due detenute trans/ Choc in USA: politica gender fallisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA