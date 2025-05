Un giudice federale ha messo un freno ai piani dell’amministrazione Trump che prevedevano licenziamenti di massa in diverse agenzie governative, tra cui il Dipartimento dell’Istruzione e quello della Salute (HHS) e questi provvedimenti sono stati dichiarati illegali in assenza di un’approvazione formale da parte del Congresso; la decisione, emessa dal tribunale distrettuale della California del Nord, congela temporaneamente la riorganizzazione dell’esecutivo promossa dal presidente, un progetto che prevedeva il taglio di migliaia di posti di lavoro e la chiusura di alcuni enti federali.

Secondo la giudice Susan Illston, se da un lato i presidenti possono legittimamente stabilire priorità politiche, dall’altro le agenzie non hanno facoltà di ignorare i mandati del Congresso, né possono avviare riassetti senza consultare e coinvolgere il potere legislativo, una condizione imprescindibile; la sua ordinanza arriva in risposta a una causa intentata da sindacati, organizzazioni non profit e vari movimenti che denunciavano il rischio di una paralisi istituzionale e la violazione di normative federali.

Tra le situazioni più critiche, sono stati citati i licenziamenti presso il Dipartimento dell’Istruzione – dove circa 10.000 dipendenti erano a rischio – e i tagli già avviati ad aprile ai Centri per il controllo delle malattie (CDC) e alla Food and Drug Administration (FDA); la giudice ha ordinato il reintegro immediato dei lavoratori già coinvolti nei provvedimenti e imposto il congelamento di altre riduzioni del personale, almeno fino alla conclusione del procedimento giudiziario attualmente in corso.

Licenziamenti: i motivi del blocco e le conseguenze per i servizi

Alla base della decisione della giudice Illston sui licenziamenti c’è il principio che le agenzie federali, essendo state istituite e finanziate dal Congresso, hanno obblighi che non possono essere ignorati attraverso semplici decreti presidenziali e nel caso specifico del Dipartimento dell’Istruzione, l’attuazione del piano Trump avrebbe reso impossibile la gestione di programmi di assistenza finanziaria per studenti, l’erogazione di servizi per l’istruzione speciale e l’applicazione delle leggi sui diritti civili, come portato alla luce dalla Federazione americana degli insegnanti e da diversi distretti scolastici del Massachusetts.

A sostegno di questa posizione è intervenuto anche il giudice Myong Joun di Boston, il quale ha dichiarato che i licenziamenti previsti avrebbero causato danni irreparabili alle fasce più fragili della popolazione studentesca, lasciandole senza i servizi essenziali, e una situazione simile si sarebbe verificata al Dipartimento della Salute, dove i tagli al CDC e alla FDA minacciavano la capacità dello Stato di rispondere immediatamente a emergenze sanitarie e di controllare l’efficacia e la sicurezza di farmaci e vaccini.

L’amministrazione Trump aveva giustificato l’intera operazione con la necessità di snellire l’apparato burocratico, ma i querelanti hanno dimostrato che queste misure entravano in contrasto con lo Statuto delle Riorganizzazioni del 1977, il quale impone l’approvazione del Congresso per ogni modifica strutturale; la sentenza rappresenta dunque un brusco stop per l’agenda del presidente che già durante la campagna elettorale del 2024 aveva promesso lo smantellamento delle agenzie ritenute inefficienti.