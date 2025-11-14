Chi saranno i giudici del Serale Amici 25? Nessuna certezza sulla formazione dello scorso anno e spuntano 3 nomi bomba!

Mancano poche settimane all’avvio del Serale Amici 2025 e l’interrogativo che domina fra tutti gli altri è senza dubbio: Chi saranno i giudici di questa edizione? Ormai iconico il ruolo dei 3 che nel corso delle puntate sono chiamati a giudicare le performance degli aspiranti cantanti e ballerini, di fatto incidendo sull’esito della gara e in maniera più o meno diretta sulle eliminazioni. Nella passata stagione l’arduo compito è stato di Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario; non è detto che il trittico non venga confermato ma nel frattempo si vocifera di nomi bomba accostati al ruolo di giudici del Serale Amici 25.

In attesa di scoprire ufficialmente chi saranno i giudici del Serale Amici 25, come sottolineato non mancano i rumor e le indiscrezioni a proposito di nuovi nomi al posto di Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario che lo scorso anno si sono distinti appunto nel suddetto ruolo. Come riporta BlogTivvu, ci ha pensato Amedeo Venza ad aggiungere pepe alla curiosità degli appassionati sganciando 3 nomi bomba e in particolare due ex del talent di Canale 5.

Giudici del Serale di Amici 25: tra i probabili spuntano 3 nomi ‘bomba’

Ma chi sono i possibili giudici del Serale Amici 25 al centro dei rumor? Spicca il nome di Emma Marrone che non solo ha vissuto il ruolo di allieva ma in passato anche il compito di coach del talent di Canale 5. Tra l’altro non sarebbe la prima esperienza da giurata dato che, sempre in passato, si è messa in evidenza alla ‘concorrenza’ e precisamente ad X Factor.

Ma non solo Emma Marrone, tra i 3 nomi ‘bomba’ – come riporta BlogTivvu – spicca anche un altro ex come possibile giudice del Serale Amici 25: Irama. Anche lui ha vissuto i fasti del talent e da quei banchi ha poi spiccato il volo ergendosi a punto fermo della discografia italiana. Sarebbe di certo un ritorno più che gradito, sia per i fan che data l’esperienza maturata dal punto di vista musicale. Dulcis in fundo, non meno rilevante il nome di Rossella Brescia che in diverse occasioni è stata chiamata come giudice esterno nelle sfide dell’appuntamento domenicale.

