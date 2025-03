Il Serale di Amici 24 si avvicina sempre più e c’è grande attesa per scoprire chi sono i tre giudici che accompagneranno gli allievi nel corso della fase finale del talent di Maria De Filippi. Saranno sedici gli allievi, suddivisi in otto cantanti e otto ballerini, che tenteranno di conquistare il montepremi finale a colpi di sfide. Dopo due anni, la produzione ha deciso di cambiare i personaggi che siederanno sulle famose poltrone rosse ad eccezione di Cristiano Malgioglio. Il famoso paroliere sarà in giuria per il terzo anno consecutivo, ma al suo fianco non ritroverà Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Si sarebbero concluse con una fumata bianca le trattative tra Maria De Filippi e Amadeus giudice del Serale di Amici 24. L’ex conduttore del Festival di Sanremo, oggi volto di punta del canale NOVE, ha già mostrato nel corso dell’attuale edizione tutte le sue competenze in campo discografico giudicando diverse sfide. Il sito BubinoBlog ha fatto sapere nelle ultime ore che Amedeo Umberto Rita Sebastiani ha ricevuto l’ok da parte di Discovery per sbarcare nella prima serata di Canale 5 ma “al tempo stesso gli ha ridotto il cachet”. Su questo punto sorgono non pochi interrogativi. I compensi concordati non possono diminuire: Amadeus è stato riproposto su larga scala quindi ne beneficiano tutti, Discovery incluso.

Se fino a qualche settimana fa si parlava con una certa insistenza dell’arrivo di Ilary Blasi al Serale, con il passare dei giorni il nome della conduttrice di The Couple è stato sostituito da quello di Fedez. il rapper milanese, ex marito di Chiara Ferragni, potrebbe diventare il terzo giudice della fase finale del talent più longevo del piccolo schermo. Al momento nessuna notizia è stata confermata dalla Fascino della De Filippi, nè da Mediaset. Bisogna anche puntualizzare che nessuna indiscrezione è stata neanche smentita.