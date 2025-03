Il Serale di Amici 24 è ormai alle porte e la registrazione della prima puntata si avvicina. Ad oggi c’è ancora un alone di mistero sulla giuria ufficiale del talent di Maria De Filippi. Se negli anni precedenti i nomi dei giudici venivano confermati con largo anticipo, quest’anno la produzione sembra voler mantenere un certo riserbo, forse a causa di firme ancora mancanti. Secondo le ultime indiscrezioni circolate, due dei tre giudici sarebbero già stati scelti: si tratta di Amadeus e Cristiano Malgioglio. Il terzo nome, invece, è ancora incerto: tra i candidati più quotati vi sono un cantante e una ballerina.

Chi sono i giudici del serale di Amici 24?/ Da Amadeus a Malgioglio: lo spoiler dalla foto dello studio

Amadeus e Malgioglio giudici del Serale di Amici: Maria De Filippi va sul sicuro

Per Malgioglio sarà un ritorno nella giuria di Amici. Si tratta del terzo anno consecutivo per il paroliere che quest’anno si troverà affiancato da nuovi collaboratori. Personaggio molto amato, ha conquistato tutti grazie al suo stile ironico e senza filtri, rendendo i suoi giudizi uno dei momenti più attesi della serata. Ha sempre dato delle valutazioni obiettive e su qualche artista ci ha visto pure lungo. L’arrivo di Amadeus al Serale non è più sola una voce di corridoio. Dopo la sua ospitata a C’è Posta per Te con la moglie Giovanna Civitillo, il conduttore del canale NOVE sembra pronto a cimentarsi in una nuova avventura televisiva grazie alle sue competenze e all’orecchio allenato nei cinque Festival di Sanremo da lui guidati.

Cristiano Malgioglio in Turchia per un "refresh estetico"?/ "In vista dei prossimi impegni…": l'indiscrezione

Fedez o Eleonora Abbagnato al Serale? Il retroscena sulla nuova edizione

Secondo Il Giornale, la scelta per il terzo giudice sarebbe tra due profili diversi: Fedez, già giudice in altri talent come X Factor, ed Eleonora Abbagnato già ex volto della fase finale del programma di Maria. Considerando la composizione della giuria, l’ingresso dell’etoile dell’Opera di Parigi potrebbe essere una strategia per garantire un giudizio tecnico ed equilibrato per il ballo. L’opzione dell’ex marito di Chiara Ferragni non è da escludere: potrebbe attirare un pubblico più giovane, fondamentale per gli ascolti TV. Alla fine, invece che tre, la De Filippi potrebbe optare per quattro giudici.