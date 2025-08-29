Io Canto Family torna il 16 settembre: Michelle Hunziker al timone, tra i giudici Serena Brancale e Sal Da Vinci, sorpresa per i fan!

Giudici Io Canto Family, chi sono? Grande colpaccio per Michelle Hunziker!

Parte tra pochi giorni la nuova edizione di Io Canto Family che inizierà il 16 settembre 2025. Dopo il grande successo dello scorso anno, sul piccolo schermo rivedremo il talent show con la rinnovata conduzione di Michelle Hunziker. Come al solito, il format sarà molto semplice: ragazzi tra i 10 ed i 15 anni si ‘sfideranno’ in una competizione a suon di canti insieme a papà, mamma o altre persone della famiglia. Ma tenetevi pronti, la novità di oggi è incredibile!

Michelle Hunziker sorpresa dal fidanzato Nino Tronchetti Provera: il regalo speciale/ L'incontro al bacio

Tutti i fan di Io Canto Family non vedono l’ora di scoprire chi saranno i giudici del programma, e poco fa sono usciti due nomi incredibili. Seduti a giudicare ci saranno infatti la mitica Serena Brancale, tornata in auge prepotentemente dopo il successo di “Anima e Core” presentato a Sanremo 2025 e Sal Da Vinci, che continua a conquistare i fan dopo tanti anni di attività musicale. Dopo lo spoiler di questi due grandi nomi, Io Canto Family non può essere che un successo annunciato.

Michelle Hunziker e Chiara Ferragni sono 'quasi’ parenti?/ "La verità dopo i loro fidanzamenti"

Io Canto Family, chi sono i giudici oltre a Serena Brancale e Sal Da Vinci

Per quanto riguarda i coach, oltre a Serena Brancale e Sal Da Vinci ci saranno anche Kekko Silvestre e Giusy Ferreri, mentre spuntano anche i nomi di Patty Pravo e Noemi, anche se come solito troveremo le guest star del programma. Torna anche l’amatissimo Valeriano Chiaravalle come direttore d’orchestra. Al momento Io Canto Family è programmato per la sera di martedì, e viene registrato come l’anno scorso a Cologno Monzese, nello studio 20. Come abbiamo accennato, il talent andrà in onda da martedì 16 settembre appena dopo La Ruota della Fortuna.

Serena Brancale, il dolore per la morte di mamma/ "Ho un modo di tenerla ancora in vita", la confessione choc

La scorsa edizione di Io Canto Family è stata vinta da Erika D’Amico e Carlotta, coppia composta da madre e figlia che sin dalle prime battute del programma aveva conquistato il pubblico. Chi vincerà quest’anno la competizione canora? Di certo sarà un’edizione da non perdere soprattutto per il ruolo di coach per la prima volta in assoluto di Kekko Silvestre e un salto a Mediaset totalmente inaspettato per Noemi, che aveva avuto una simile esperienza in Rai con Sanremo Young.