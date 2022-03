Giudici serale Amici 21, chi sono?/ Giorgia nel cast, e Stefano Di Martino…

Amici 21, Giorgia tra i giudici del serale: le anticipazioni tv

Manca poco al serale dell’edizione in corso di Amici 21, e intanto trapelano delle prime relative anticipazioni tv concernenti il cast dei protagonisti. Tra cui i giudici di qualità che comporranno la giuria tecnica al giudizio delle prove di canto e ballo, dove si sfideranno all’ultimo sangue tra loro i concorrenti cantanti e ballerini (si rileva che Gio è passato al team di Rudy Zerbi & LDA e Christian minaccia il ritiro, ndr). Come anticipato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Nuovo, in qualità di giudice potrebbe figurare Giorgia. Nel caso in cui l’artista di Marzo dovesse confermarsi nel ruolo preannunciato, non sarebbe la prima volta che lei partecipa ad Amici. Inoltre, sempre nel ruolo di giudice, potrebbe confermarsi un altro ospite abituale al talent, ovvero l’attrice Giulia Michelini, che di recente ha coperto il ruolo di giudice esterno per la gara delle cover, ormai consuetudine della puntata domenicale del talent. Inoltre, potrebbe registrarsi un gradito ritorno per i fedeli sostenitori della celebre scuola, ovvero quello di Stefano De Martino: già giudice al serale di Amici 20, l’ex ballerino del talent potrebbe infatti bissare la sua partecipazione nel medesimo ruolo, dal momento che stando al gossip di queste ore lui avrebbe avviato una nuova trattativa per un ritorno a Mediaset, che include anche il rientro al talent di Maria De Filippi.

Belen Rodriguez è l’ospite fisso del serale di Amici 21

Tra le altre anticipazioni tv del serale di Amici 21 in corso, si rileva inoltre che Belen Rodriguez coprirà il ruolo di ospite fisso nei vai appuntamenti tv, in tutto 9, fino alla finale che potrebbe registrarsi in concomitanza con la diretta finale degli Eurovision Song Contest 2022 di Torino, il che darebbe vita ad una guerra di ascolti tv tra Mediaset e Rai. Qualora fosse confermata la presenza della modella argentina al serale di Amici, sarebbe non solo un gradito ritorno, per i fedeli sostenitori di lei. Belencita potrebbe apparire in tv di nuovo insieme all’ex marito, Stefano De Martino, ove mai entrambi fossero confermati nei rispettivi ruoli anticipati in vista dell’atteso serale.

