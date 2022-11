Giudici The Voice Senior 2: chi sono?/ Svelati tutti i nomi del talent show

The Voice Senior 2: ecco tutti i giudici del talent show

Non manca molto alla debutto di The Voice Senior 2 su Rai 1, condotto da Antonella Clerici. La pagina web The Pipol Gossip ha svelato quali sono i nomi dei giudici per questa nuova edizione. Si tratta di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e come primissima volta ci saranno anche I Ricchi e Poveri.

Come riporta Pipol Gossip: “Il talent show musicale che offre una chance a chi sogna di cantare “nonostante l’età”, sarà capitanato da una super giuria! Pipol è in grado di rivelarvi in anteprima i giudici di questa edizione: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e, come già anticipato, per la prima volta “I Ricchi e Poveri”. Insomma, un cast di tutto rispetto quello che si prospetta con The Voice Senior 2 che totalizza sempre tantissimi ascolti. Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino sono stati riconfermati dopo aver ottenuto tantissimo successo da parte del pubblico. Novità assoluta I Ricchi e Poveri che, tornati a Sanremo lo scorso anno, rivedono le luci della ribalta dopo un periodo di lunga assenza.

Erminio Sinni è il vincitore di The Voice Senior 2021 che, ai microfoni di FanPage, raccontava il successo del brano E tu davanti a me e la sua carriera musicale.

L’ex vincitore dichiarava: “Tutto nasce grazie a uno speaker di Radio Kiss Kiss, che ricevuto il disco del ’93 dopo la mia partecipazione a Sanremo, lo ascoltò tutto e sentì questa canzone. Da quel momento iniziò a passare spesso la canzone in radio e, a cascata, finì su tutte le altre emittenti a grande richiesta, da Crc, Radio Marte, Club 91“. E ancora: “Fu un fenomeno prima radiofonico limitato alla Campania, che poi grazie ai pianisti di pianobar si è trasformato in un grande evergreen di genere. Quando andavo a suonare, la canzone arrivava prima di me”.

