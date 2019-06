GIUDICI X FACTOR 13, CHI SONO?/ Video, Malika Ayane nel cast: “Mi metto alla prova”

Ci sarà anche Malika Ayane al banco dei quattro giudici di X Factor. La raffinata ed elegante cantante è pronta a mettersi alla prova accanto al frontman dei Subsonica Samuel, alla confermata Mara Maionchi e alla rapstar Sfera Ebbasta in questa nuova avventura. “Qualche anno fa, quando ho sentito forte l’esigenza di cercare nuovi stimoli per progredire nel mio lavoro – racconta Malika Ayane – ho voluto cimentarmi in un’esperienza alternativa che mi ha insegnato tantissimo: la scrittura e la conduzione di un programma radiofonico.” Così chiarisce le mottivazioni di questa decisione: “Oggi mi trovo nuovamente in un importante momento di bilancio personale e scelgo con grande entusiasmo di mettermi ancora di più alla prova in questa avventura televisiva per me completamente nuova. L’idea di poter lavorare e dare qualcosa a chi sta costruendo il proprio futuro mi emoziona profondamente”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LA NUOVA GIURIA DI X FACTOR

Siamo sicuri che non ci sarà mai una giuria tale da mettere tutti d’accordo e i nomi annunciati poco fa dalla pagina ufficiale Facebook di X Factor ne è la dimostrazione. L’edizione 2019 del talent show di Sky tornerà tra qualche mese in tv ma già in questi giorni hanno preso il via i casting per trovare i nuovi protagonisti che saliranno sul palco per cercare di vincere, ma chi saranno i giudici di X Factor 13? E’ presto detto visto che in un video è proprio Alessandro Cattelan ad annunciare il gradito ritorno di Mara Maionchi ma anche l’arrivo di quelli che saranno i suoi colleghi ovvero Malike Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel dei Subsonica. Inutile dire che se qualcuno in questo momento sta gioiendo, altri non lo stanno facendo e in molti hanno puntato il dito soprattutto contro Sfera Ebbasta, ma avranno davvero ragione a farlo? Lo stesso è successo lo scorso anno con Asia Argento che poi ha saputo convincere tutti tanto che in molti avevano chiesto la sua riconferma per i live ma senza ottenere molto.

SAMUEL GIUDICE DI X FACTOR 13 DOPO L’OK DELLA BAND

Il frontman della band torinese affiancherà la produttrice Mara Maionchi, la cantautrice Malika Ayane e il rapper Sfera Ebbasta, e lui stesso ha rivelato quella che è la sua missione direttamente dalla sua pagina Facebook dove si legge: “Sto attraversando un momento in cui ho voglia di esplorare nuove strade, una sferzata di delirio ci starebbe, ma se anche solo uno di voi è contrario rinuncio. Siamo una fottuta band del resto. (Cerco di fare il simpatico, ma sono in evidente imbarazzo)….Ho la necessità che accada qualcosa di nuovo per riaccendere la mia creatività e paradossalmente avere tante cose da fare e un obiettivo mi dà molta forza ed energia”. La band ha dato la propria benedizione alla voglia di Samuel e adesso tutti sono sicuri che da questo la band potrà solo ripartire.

Ecco il video di presentazione dei 4 giudici:





