Giudici X Factor 2025: Francesco Gabbani al posto di Manuel Agnelli

La macchina di X Factor 2025 è ufficialmente partita. A condurre il talent show ci sarà ancora Giorgia mentre in giuria ci sarà un solo cambiamento. Dopo i vari rumors, sono stati ufficializzati i nomi del giudici che sceglieranno i talenti da portare sul palco di X Factor 2025 durante i casting. A ricoprire tale ruolo ci saranno ancora Jake la Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro che hanno debuttato come giudici nella scorsa edizione di X Factor. Non ci sarà, invece, Manuel Agnelli, veterano del talent show che ha deciso di abbandonare il ruolo.

Secondo alcuni rumors, tra Manuel Agnelli e Achille Lauro ci sarebbero state incomprensioni ma ad oggi non si sa il motivo per cui Agnelli ha lasciato il tavolo della giuria di X Factor. Al suo posto arriverà Francesco Gabbani ma, secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela, prima di scegliere Gabbani, sarebbero stati provinati altri cantanti.

Giudici X Factor 2025: chi sono i cantanti bocciati ai provini per la giuria

Secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 11 giugno 2025, anche Gazzelle e Dardust avrebbero sostenuto il provino per diventare giudici di X Factor 2025.

“Gazzelle e Dardust non hanno l’X Factor. Sarà Francesco Gabbani a sostituire Manuel Agnelli in giuria a X Factor. Il casting del cantautore toscano ha convinto i dirigenti Sky e superato la concorrenza di molti colleghi. Tra gli altri hanno sostenuto dei provini il cantante indie Gazzelle e il produttore Dario Faini in arte Dardust“.

