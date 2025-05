Il programma tv X Factor è ormai un cult all’interno della Rai ed in ogni edizione riesce a conquistare una grande fetta di audience e pubblico. Gran merito va anche ai giudici, quasi sempre noti personaggi dello spettacolo che riescono a intrattenere e a raccontare qualcosa che va oltre la sfida canora tra i concorrenti. E X Factor sembrerebbe pronto a ripartire.

Per molti X Factor sarebbe rimasto con la stessa giuria al completo visto i risultati dello scorso anno, ma invece le cose non sembrano essere cosi. Ci sono stati diversi rumors nelle ultime settimane ed ora è tutto confermato, un membro della giuria dirà ufficialmente addio al programma e proseguono i vari ‘gossip’ anche sulla decisione da parte della giuria.

Alla fine a lasciare la nuova edizione di X Factor sarà Manuel Agnelli, un personaggio divisivo che aveva fatto molto discutere tutti nell’ultima edizione e che alla fine lascerà definitivamente il programma. Non ci sono reali conferme sul motivo dell’addio ma per alcuni la decisione è arrivata visto delle incomprensioni con parte del cast che non avrebbero gradito.

Addio a X Factor, scelto già il suo sostituto

Nelle ultime ore è arrivata anche la conferma di chi sarà il suo sostituto a X Factor e come riporta il portale Open Manuel Agnelli verrà sostituito da Francesco Gabbani, 42enne cantante (ex vincitore anche al Festival di Sanremo) che sarebbe pronto per questa nuova esperienza. Il portale sottolinea che Agnelli ha detto addio visto alcuni dissidi con Achille Lauro, cosa mai confermata.

E a proposito di Achille Lauro, arrivano importanti novità anche sul cantautore romano. Confermata la presenza di Achille Lauro nel programma dopo che nelle ultime settimane erano nati alcuni rumors su un nuovo clamoroso addio, un rumors con lo stesso cantante che aveva parlato di questa possibilità.

Qualche giorno fa Achille Lauro aveva parlato cosi a Radio Deejay: “Mi sono divertito tanto, ora farò tante altre cose. X Factor? Non lo so, sono sincero e non è detto. Posso proporre Linus al posto mio” aveva scherzato l’artista ma a quanto pare tutto è rientrato e il cast per il programma sarà quasi al gran completo. Tutti tranne Manuel Agnelli però.