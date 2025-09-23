Giuditta Guizzetti - alias Yu Yu - si è raccontata oggi nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona: “Ibiza è stata la mia luce…”.

Ha conosciuto i fasti della notorietà, ha toccato con mano il successo grazie ad un talento indiscutibile; l’altro lato della medaglia, come spesso si scopre nello showbiz, è l’improvvisa flessione per questioni non sempre comprensibili. La parabola di Yu Yu – all’anagrafe Giuditta Guizzetti – è scandita da momenti di gioia e sofferenza, dalla fama improvvisa alla malattia. Oggi, a La Volta Buona, si è raccontata passando in rassegna ogni momento vissuto in questi oltre vent’anni, al netto della rinascita prima umana e poi artistica.

Tutto parte da un provino dove si cimenta in una canzone di Pino Daniele, la sua voce fa breccia nel gusto di un noto produttore discografico: “Nasce così Mon Petit Garçon”, una hit incredibile che la porta immediatamente al successo. Segue un secondo brano altrettanto valido che conferma la sua ascesa: “Ho capito tardi del successo che stavo avendo, anche perché quando è uscita la mia prima canzone facevo ancora la hostess. Fu la compagnia aerea a chiamarmi: ‘I passeggeri si chiedono cosa ci fa questa cantante sui nostri aerei’…”. Giuditta Guizzetti – alias Yu Yu – ha poi aggiunto: “Ho vissuto tutto con molta umiltà, effettivamente un po’ non ci credevo; mi godevo il momento, tornavo a casa ed ero semplicemente io”.

Giuditta Guizzetti a La Volta Buona: “Quando Yu Yu non c’era più sono spariti tutti…”

Come anticipato, Yu Yu finisce improvvisamente nel dimenticatoio; Giuditta Guizzetti sperimenta la brutalità del mondo dello spettacolo che improvvisamente può togliere ogni genere di certezza. “Al calar del sipario mi rendo un po’ conto di questo mondo effimero, di questi amici, che non lo erano, spariscono. Nel successo ero circondata da tante persone che dicevano di volermi bene, poi con il flop del terzo singolo sono sparite…”. La cantante non si è persa subito d’animo, è passata a fare la cameriera per poi tornare al suo lavoro di hostess; qualcosa però ha incrinato la sua felicità in maniera determinante. “La depressione si è accumulata pian piano dentro di me, una cosa che in un certo senso ho trascurato. Quando dicevano: ‘Perchè lavora in un bar?’, la gente pensava che fossi diventata ricca e queste cose iniziavano a far male. Non mi sono mai vergognata, semplicemente tutto questo mi faceva soffrire ed ha scatenato tante cose dentro di me. C’è stato poi un gesto estremo ad un certo punto, poi la depressione e l’anoressia…”.

Un malessere che è sfociato in un gesto estremo, nella voglia di porre fine alla sua vita per non soffrire più: “Il tentato suicidio? Guardando gli occhi di mia mamma quando mi hanno salvata ho sentito la felicità di essere ancora viva, al contempo era come un tentativo fallito; quindi l’anoressia è stato un meccanismo più lungo per cercare di sparire…”. Giuditta Guizzetti, nota come Yu Yu, aggiunge: “E’ stata una lunga malattia. Maurizio Costanzo è stato colui che, nonostante il successo sbiadito, c’è sempre stato; lui mi fece capire che dovevo farmi aiutare”.

Giuditta Guizzetti e il ritorno di Yu Yu con ‘Bohème’ per amore della nonna

A Ibiza Giuditta Guizzetti si ritrova, sancisce un nuovo inizio; dopo aver lottato contro la malattia trova l’amore, la gioia della maternità e soprattutto la chiave del cassetto dove aveva chiuso Yu Yu. “E’ stata la mia luce, la mie ‘volte buone’ sono stati i miei figli: Nina e Tomas”. Ora che è pronta a tornare in scena, c’è però un rammarico: “Se a volte mi sento in colpa per le preoccupazioni che ho dato a mamma? Sì, ho detto che rifarei tutto ma sicuramente cancellerei il dolore che le ho provocato”. Il destino le ha riservato nell’attualità una nuova opportunità, legato al suo grande amore per la compianta nonna. “Mi ha chiamata il produttore di 24 anni fa per incidere ‘Bohème’ una canzone alla quale mia nonna era molto legata. La data di uscita mi fa venire le lacrime perchè coincide esattamente con la sua scomparsa….”.