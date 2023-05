Giuditta Saltarini, ultima moglie Renato Rascel/ Il figlio Cesare e le nozze nel 1980

Giuditta Saltarini, terza e ultima moglie di Renato Rascel

Giuditta Saltarini è stata la terza moglie e definitiva compagna di vita di Renato Rascel (al secolo Renato Ranucci), scomparso nel 1991. Prima di sposare l’attrice, Rascel è stato sposato con Tina De Mola e la francese Huguette Cartier. Renato Rascel e Giuditta Saltarini detta “Ditta” si sono conosciuti e innamorati sul set dei “Racconti di padre Brown”, il celebre sceneggiato giallo-rosa della Rai, del 1970, in cui lui era l’esuberante prete del titolo e lei aveva un ruolo in uno degli episodi.

Trent’anni di differenza e un matrimonio ancora in corso per Rascel: “Non si doveva assolutamente sapere. Renato, che era all’apice della popolarità e viveva ancora, da separato in casa, con la sua seconda moglie, mi veniva a trovare di nascosto”, ha raccontato Giuditta Saltarini a Oggi. Nel 1973 è nato il loro unico figlio, Cesare, e nel 1980 si sono sposati.

Cesare Ranucci: figlio di Renato Rascel

Quando il figlio Cesare Ranucci è nato Renato Rascel aveva 61 anni: “Ma lui fino a 72-73 anni è stato un uomo di incredibili capacità fisiche, atletiche e intellettive A quell’età faceva ancora il salto mortale all’indietro con impressionante nonchalance… Ho quindi avuto il piacere di vivere quello che ci è stato dato di vivere insieme”, ha detto il figlio ai microfoni di “Finalmente Domenica”, trasmissione di Tv 2000. Parlando della carriera del padre, ha detto: “Secondo me lui era un insieme di cose. Poi c’era il periodo in cui era più infatuato di un’arte o di un’altra. Nella vita di un’artista è importante l’ispirazione e con il musical lui ha coronato il suo sogno, mettendo in campo tutte le sue capacità per esprimere tutto il talento che aveva”.

