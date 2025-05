Giulia Arena torna nel cast de Il paradiso delle signore 10 nei panni di Ludovica Brancia? “Porta non la chiudo”

Giulia Arena è ospite nella puntata di oggi de La volta buona, martedì 27 maggio 2025. L’attrice siciliana è nota soprattutto per aver interpretato Ludovica Brancia di Montalto ne Il paradiso delle signore. Con il suo essere cinica, sprezzante e pronta a tutto pur di realizzare i suoi scopi era una dei personaggi chiave delle prime stagioni daily. Il suo personaggio è uscito di scena nella settima stagione ma i fan si chiedono se ci sarà un ritorno. Giulia Arena, Ludovica, torna ne Il paradiso delle signore 10?

A questa domanda ha risposto l’attrice stessa in una breve intervista concessa a SuperGuidaTv: “Io una porta non la chiudo mai in generale nella vita, secondo me non bisogna mai precludersi nessuna opportunità. E poi io sono rimasta legatissima al mondo del Paradiso perché per me è stata una scuola incredibile ma soprattutto una famiglia, siamo veramente diventati una famiglia e questa una cosa che per quanto mi riguarda non è andata scemando nemmeno poi approcciando ad altri progetti.” Le sue dichiarazioni hanno acceso la speranza nei fan che sperano da due anni in un suo ritorno, del resto il personaggio di Ludovica Brancia di Montalto potrebbe ben inserirsi nelle nuove trame, dunque Giulia Arena torna nel cast de Il paradiso delle signore?



Giulia Arena chi è: da Miss Italia alla fiction Costanza, marito Antoniogiuseppe Morgia figli

Classe 1994, nata a Pisa ma trasferitasi poco dopo a Messina sin da piccola Giulia Arena si appassiona al mondo dello spettacolo. Nel 2013 vince Miss Italia, dopo delle brevi apparizioni televisive, nel 2018 avviene la svolta nella sua carriera, approda nel cast de Il paradiso delle signore nel suo di Ludovica Brancia di Montalto, lascerà la soap nel 2023 ed in un’intervista rivelerà che non è stata una sua scelta ma degli autori. Contemporaneamente recita nelle fiction La donna per me e Bella da morire mentre di recente è stata protagonista nella fiction di Rai Costanza nei panni di Federica.

Per quanto riguarda la vita privata, invece, Giulia Arena è sposata con Antongiuseppe Morgia dal 21 settembre 2024, il matrimonio è stato celebrato in una location da sogno sull’isola di Ortigia a Siracusa alla presenza di più di 100 invitati tra colleghi ed amici. Il marito di Giulia Arena, Antongiuseppe Morgia è un avvocato, anche lui siciliano ed anche lui ha 31 anni. I due si sono conosciuti durante l’università e da allora non si sono mai lasciati. Al momento la coppia non ha figlia ma non lo escludono per il futuro. Per il momento i due si godono la vita da sposi e spesso sui social condividono con i follower la loro quotidianità.