L’attrice Giulia Arena sarà una delle ospiti della trasmissione Storie di Donne al Bivio, in programma nella giornata di sabato 5 Aprile. La donna racconterà nel corso della trasmissione alcuni aneddoti sul suo lavoro e sulla sua vita privata, poi non potranno non esserci altri curiosi riferimenti, ma andiamo a vedere meglio chi è Giulia Arena.

Giulia Arena è nata a Pisa il 22 Aprile 1994 e compare per la prima volta nel mondo dello spettacolo come concorrente della 74esima edizione di Miss Italia, e vince il concorso poi come Miss Cinema, diventa poi conduttrice su La7 e ottiene vari ruoli nel mondo della televisione, ottiene grande successo come protagonista nella nota serie tv ‘Il Paradiso delle Signore’.

Ora Giulia Arena è tornata in tv e interpreta Costanza in una nuova serie apparsa negli ultimi giorni nel mondo Rai. L’attrice ha parlato di questo durante un’intervista a Superguidatv: “Ostinazione nel vedere del buono in tutti ed è un punto di contatto. E’ stato incredibile leggere il libro prima della sceneggiatura, e io e lei mi vedevo molto simile alla vita di Costanza, tutto questo è incredibile”.

Giulia Arena e le curiosità riguardo la sua vita privata e il matrimonio

Per quel che riguarda la sua vita privata Giulia Arena è molto legata alla sua Sicilia, terra natia dove ha vissuto la sua infanzia con i suoi genitori. A 19 anni si era iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza, ma successivamente ha lasciato per entrare nel mondo dello spettacolo e lavora ormai costantemente nel ruolo di attrice.

Giulia Arena è molto attiva sui social e anche li ci sono foto del suo matrimonio, la donna ha sposato dopo 9 anni Anton Giuseppe Morra, personaggio che ha conosciuto ai tempi dell’Università e che non ha più lasciato. Non si conosce molto della vita dell’uomo ma è Giulia a postare spesso foto di loro due, sia a livello lavorativo che specialmente riguardo la sua vita privata.

Nel corso della sua vita la donna è sempre stata molto riservata e lontana da qualsiasi gossip e scandalo, lega la sua vita alla carriera e all’amore per Antonio. In più interviste la donna ha inoltre confessato di voler presto esaudire il sogno di diventare madre, lei voleva molto il matrimonio e alla fine è arrivato ed ora chissà se presto non potrebbero esserci altri lieti annunci.