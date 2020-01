Giulia Arena/ La ex Miss Italia: “il mio fidanzato Antongiuseppe mi tiene testa”

Giulia Arena, la ex Miss Italia, si gode il successo della soap “Il paradiso delle Signore” dove presta il volto al personaggio di Ludovica su cui rivela: “non è certo fortunata in amore e non ce la fa proprio a fare breccia nel cuore di Riccardo Guarnieri. Io, invece, al contrario di lei, da cinque anni sono legata ad un uomo speciale, che è siciliano come me. Da poco abbiamo preso una decisione molto importante: abbiamo appena iniziato a convivere nel suo appartamento a Milano”. La vincitrice del concorso di bellezza di Miss Italia 2012 si racconta dalle pagine del settimanale DiPiùTv parlando della sua vita privata e di come ha conosciuto l’uomo che tanto la rende felice: “ho conosciuto il mio fidanzato in un’aula dell’università Cattolica di Milano dove entrambi studiavamo Giurisprudenza. Avevo deposto da poco la corona e lo scettro di Miss Italia ed ero concentrata sullo studio e sul lavoro. Dell’amore non volevo nemmeno sentirne parlare”.

Giulia Arena: “non mi aspettavo assolutamente di essere eletta Miss Italia”

Giulia Arena, infatti, veniva da un periodo molto bello, ma anche molto impegnativo della sua vita che l’aveva portata ad essere eletta la più bella d’Italia. Un primato che la giovane 25enne non si aspettava minimamente come ha raccontato a DiPiùTv: “non mi aspettavo assolutamente di essere eletta Miss Italia, mi sono ritrovata catapultata in un mondo al quale non mi ero mai interessante. Dopo i primi mesi ho apprezzato il ruolo di Miss che mi ha permesso di fare tante esperienze e di ricevere l’affetto del pubblico. L’amore non mi interessava”.

Giulia Arena: “Antonigiuseppe mi ha conquistata…”

Dall’incontro nelle aule di Giurisprudenza alla prima uscita è passato un pò di tempo come racconta la bellissima Giulia Arena che ha lasciato fare tutto al suo compagno: “il primo passo, ma anche il secondo, il terzo e il quarto l’ha fatto lui. Ha avuto molta pazienza”. A conquistare il suo cuore è stato il fatto che le teneva testa: “ero abituata ad avere a che fare con uomini che mi assecondavano sempre, lui no e questo mi ha fatto venire curiosità”. Dopo cinque anni d’amore la coppia ha deciso di andare a convivere, una scelta ponderata come racconta la ex Miss: “la convivenza è un passo importante e ho voluto riflettere a lungo. Sono sempre stata gelosa della mia autonomia, ma sono giunta a questa decisione dopo quattro mesi di riflessione. Così un giorno ho detto ad Antongiuseppe ‘ci ho pensato bene e ho deciso di vivere con te”.



