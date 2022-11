Giulia Ballestri uccisa a bastonate dal marito Matteo Cagnoni/ Processo e condanna

L‘omicidio di Giulia Ballestri ha sconvolto le cronache italiane nel 2016. A processo, accusato della sua morte e riconosciuto responsabile in via definitiva, il marito Matteo Cagnoni, noto dermatologo condannato all’ergastolo per il delitto. In aula e dal carcere, l’uomo si sarebbe detto innocente, una posizione sostenuta nonostante i pesanti elementi a carico individuati dagli inquirenti. Cronache criminali, programma di approfondimento condotto da Giancarlo De Cataldo, affronta la vicenda nella puntata in onda lunedì 28 novembre, in seconda serata, su Rai 1.

Giulia Ballestri aveva 39 anni e a ucciderla sarebbe stato il marito 53enne. Era il 16 settembre 2016 quando la donna sarebbe stata colpita a morte in una villa di famiglia disabitata da anni, a Ravenna. Matteo Cagnoni sarebbe stato condannato all’ergastolo anche in primo grado, una sentenza confermata in Cassazione, riporta Ansa, nel 2021. A carico dell’uomo sarebbero state riconosciute le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. Giulia Ballestri sarebbe stata massacrata dopo la sua decisione di separarsi dal marito.

Giulia Ballestri uccisa a Ravenna, il marito Matteo Cagnoni all’ergastolo

Giulia Ballestri è morta all’età di 39 anni e la storia del terribile omicidio è protagonista della nuova puntata di Cronache criminali, in onda su Rai 1 dalle 23.35 lunedì 28 novembre. Giancarlo De Cataldo fa tappa nel cuore di uno dei delitti più atroci delle cronache italiane per raccontare la vicenda che avrebbe visto finire all’ergastolo, in via definitiva, il marito della vittima, Matteo Cagnoni. Giulia Ballestri, madre di tre figli (tutti minorenni all’epoca del delitto) nati dal matrimonio con il noto dermatologo, l’uomo che poi l’avrebbe uccisa, sarebbe stata assassinata a bastonate. Dopo essere stata aggredita e colpita con ferocia, secondo la ricostruzione riportata dall’Ansa, sarebbe stata abbandonata in preda all’agonia in quella villa di famiglia trasformata nel teatro dell’omicidio.

Matteo Cagnoni, che a processo avrebbe sostenuto di “non aver mai pensato di uccidere” la moglie, è stato condannato all’ergastolo in tutti i gradi di giudizio. Gli ermellini avrebbero confermato il verdetto nel 2021, dopo la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bologna il 26 settembre 2019. La storia di Giulia Ballestri e Matteo Cagnoni ha sconvolto l’Italia e non solo per l’efferatezza del delitto. Cagnoni, professionista noto nel suo settore apparso varie volte in televisione come ospite esperto in Dermatologia, nel 2013, 3 anni prima di compiere l’omicidio, avrebbe preso parte a un evento contro la violenza sulle donne organizzato da un’associazione che tutela le vittime.











