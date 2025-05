Giulia Belmonte è la compagna di Stash dei The Kolors. Un grande amore quello nato tra i due che si sono conosciuti per la prima volta nel 2019. Un incontro che ha lasciato il segno anche se entrambi hanno vissuto la loro relazioni lontani dal clamore mediatico e dall’occhio del gossip confermando così un carattere schivo e riservato. Non è dato sapere, infatti, dove si sono conosciuti, ma una cosa è certa: il primo incontro ha lasciato il segno visto che da quel momento non si sono mai più lasciati. Proprio Stash, il cantante dei The Kolors, parlando della compagna e fidanzata ha detto: “Giulia è un miracolo, è arrivata da un giorno all’altro”.

Non solo, Stash parlando della fidanzata Giulia ha confessato: “è la persona più bella conosciuta nella mia vita”. Sicuramente la presenza di Giulia ha cambiato in meglio la vita di Stash che non perde mai occasione di sottolinearlo.

Dall’amore tra Giulia Belmonte e Stash dei The Kolors sono nate le figlie Grace e Imagine. I due sono più innamorati che mai visto che nascita delle loro bambine li ha uniti ancora di più. Un papà sempre presente considerando quanto rivelato a Verissimo: “quando gioco con le mie figlie divento un bambino proprio come loro”.

Ma chi è Giulia Belmonte? Classe 1995, Giulia dopo la laurea in Scienze della Comunicazione si è divisa tra il mondo della moda e della televisione ricoprendo diversi ruoli. In primis ha debuttato in tv come inviata del programma “Storie e Misteri”, mentre con la sua bellezza si è giocata la carta del concorso di Miss Abruzzo. E ancora, la Belmonte ha lavorato anche nel mondo della moda e della musica partecipando da protagonista al videoclip di “Dove e Quando” di Benji e Fede.