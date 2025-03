Giulia Belmonte è la fidanzata di Antonio Fiordispino, meglio conosciuto come Stash, leader e voce dei The Kolors. La band parteciperà alla trasmissione Verissimo – condotta da Silvia Toffanin – nella giornata di domenica 16 Aprile 2025. Ma andiamo a vedere chi è Giulia Belmonte e come è legata a Stash.

Giulia Belmonte nasce ad Atri il 13 Agosto 1995, è una giornalista e modella che si laurea in Scienze della Comunicazione nel 2017, poi ha cominciato ad intraprendere la carriera televisiva tra ruoli come modella, social media e giornalista a Sportitalia. Sappiamo che Giulia ha una sorella di nome Chiara ma la donna è molto riservata e non fa trapelare informazioni sulla sua famiglia.

Stash e Giulia Belmonte si sono conosciuti nel 2019 e sono inseparabili dal 2020, anno per loro molto importante. La coppia ha due piccole figlie, Grace nata nel 2020 e Imagine nata nel 2022, i due non sono sposati e tendono a essere molto riservati con entrambi che usano i social a scopo lavorativo, Stash come appunto artista e Giulia invece come influencer oltre che modella.

Stash e la fidanzata Giulia Belmonte, un legame indissolubile

Sui social vediamo foto di Antonio Stash Fiordispino e Giulia Belmonte con dediche commoventi e un rapporto che li vede molto uniti. Lui ha 35 anni e Giulia 29, i due appaiono sempre molto affiatati ma non lasciano trapelare informazioni riguardo la loro vita privata, a dire il vero la coppia non ha mai svelato neanche il modo in cui si sono conosciuti.

Stash e Giulia Belmonte sono molto legati e in una recente intervista a Verissimo Stash quasi con gli occhi lucidi parlava cosi della sua compagna e madre dei suoi figli: “Giulia è un miracolo ed è la persona più bella che io abbia mai conosciuto. Mi rende migliore, da quando è arrivata lei è tutto più bello”.

Negli anni più volte Stash ha sottolineato di come l’avvento della sua famiglia abbia di fatto lanciato anche la sua carriera musicale e ha sottolineato questo aspetto rilanciando: “A volte ti senti perso ma è in quei momenti che capisci davvero chi sei”, con l’artista che è piuttosto affiatato all’attuale compagna e chissà che in futuro non si possono anche sposare (già se ne è parlato).