La vita privata è sempre molto interessante per tutti coloro che si appassionano ai personaggi che gravitano attorno al piccolo schermo o altri mondi che hanno a che fare con l’arte. Stash dei The Kolors negli ultimi anni è uno dei personaggi che più mettono di buonumore il pubblico per via del suo sorriso e per la sua passione per la musica. Ma chi è la sua compagna? E quanti figli hanno?

La compagna del frontman dei The Kolors si chiama Giulia Belmonte e si sono incontrati per la prima volta nel 2017. È scattata subito la scintilla, si sono messi subito assieme, e hanno deciso di creare una famiglia: infatti nel 2020 è nata la primogenita Grace e due anni dopo Imagine, che ha fatto discutere per via del nome così particolare e suggestivo. La donna è un’affermata giornalista, conduttrice ed è anche arrivata nelle fasi finali di Miss Italia.

Giulia Belmonte, parla Stash dei The Kolors: “Lei è un miracolo”

Giulia Belmonte ha debuttato su Telenova e anche partecipato in un video musicale di Benji e Fede (Dove e quando) oltre a essere laureata in Scienze della Comunicazione. Tornando a parlare della sua vita privata con Stash dei The Kolors, quest’ultimo ha definito l’incontro con lei “un miracolo” e si è anche spinto oltre definendola la persona più bella che abbia mai conosciuto, che gli ha reso la vita decisamente più luminosa.

Diventare genitori, poi, per i due ragazzi è stato una gioia immensa e in una recente intervista a Verissimo il cantante reduce da Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti si era emozionato quando Silvia Toffanin aveva mostrato un bel video in cui le sue figlie cantavano le sue canzoni mentre erano in piscina. Non avrà molto tempo di stare con la famiglia, però, almeno quest’estate, perché lo aspetta un tour italiano ed europeo al fine di conquistare più pubblico possibile con i suoi tormentoni.

