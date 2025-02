Al fianco di Stash, uno dei protagonisti di Sanremo 2025, c’è ormai da anni la compagna Giulia Belmonte. Il cantante, insieme alla sua band The Kolors, è uno degli artisti in gara al 75esimo Festival della Canzone Italiana, con la loro nuova hit “Tu con chi fai l’amore“. Nonostante la domanda provocatoria del titolo del suo brano, quando si tratta di amore, Antonio Fiordispino è più che felice e sereno. Ma, chi è esattamente la donna che da anni è al suo fianco?

Classe 1995 e di origini abruzzesi, Giulia è una giornalista televisiva. In passato, ha lavorato come fotomodella, arrivando anche in finale a Miss Italia 2012. Successivamente, è entrata nel mondo del giornalismo e della comunicazione, oltre ad essersi laureata in Scienze della Comunicazione nel 2017. Proprio in quell’anno, ha conosciuto l’attuale compagno, in una circostanza piuttosto particolare. “Eravamo in una situazione, tipo libreria, a Milano ed io mi sono inventato una scusa stupida: ho detto che avevo il libro che lei cercava ma non c’era. Così, mi sono offerto di darglielo, ci siamo scambiati i numeri e ho rotto il ghiaccio”, ha raccontato il cantante in un’intervista a Radio Italia.

Giulia Belmonte, ecco chi è la compagna di Stash: la storia d’amore del leader dei The Kolors

Nel giro di breve tempo, però, Stash ha capito che quella con la compagna Giulia Belmonte non era una storia come le altre, ma che era riuscito finalmente a trovare la donna della sua vita. “La frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido e siamo andati a vivere insieme. Lei è una ragazza stupenda”, aveva raccontato a Vanity Fair il leader dei The Kolors. Da lì a poco, hanno deciso di andare a convivere e, nel 2020, hanno realizzato il sogno di diventare genitori con la nascita della piccola Grace. Due anni più tardi, infine, è arrivata la seconda figlia, Imagine, il cui nome rende omaggio all’iconica canzone di John Lennon.

“Giulia per me è un miracolo, mi ha allargato la visuale sulla vita e sul futuro. Senza programmare sono arrivate cose bellissime come le nostre due figlie”, ha raccontato l’ex allievo di Amici in un’intervista a Verissimo. Il loro amore è ormai consolidato, tanto da non sentire il bisogno di formalizzare la relazione con un matrimonio: “Non siamo così convinti di voler settare dei traguardi. Nella maniera più naturale e non programmando niente arriverà, quando e se arriverà il momento”. Per ora, il cantante pensa solo alle sue bambine, nonché alla sua partecipazione a Sanremo 2025.