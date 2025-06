Nella vita privata e sentimentale del cantante Stash dei The Kolors c’è in primis la compagna Giulia Belmonte. Insieme da diversi anni, hanno costruito una splendida famiglia con la nascita di due bellissime bambine di nome Grace e Imagine. Ma chi è e cosa sappiamo sulla compagna del frontman dei The Kolors? Classe 1995, ha partecipato a Miss Italia, raggiungendo pure la finale. Dopo l’exploit in passerella, Giulia Belmonte è arrivata in televisione a Mediaset, con il programma Tacco 12.

Poi ha preso parte a Tackle Duro, come opinionista, poi è arrivata la chiamata di Storie e Misteri su Telenova per la co-conduzione con Aristide Malnati. Sempre all’interno dell’emittente lombarda, Giulia ha lavorato per i programmi Novastadio e Mattino Lombardia. Parallelamente al lavoro in tv, spiccano anche le collaborazioni con Emis Killa e soprattutto Benji e Fede, prendendo parte ad alcune clip musicali.

Stash, parole al miele per la compagna Giulia Belmonte: “C’è un prima e un dopo di lei, è il mio miracolo”

Tornando alla storia d’amore con Stash, tutto prosegue a gonfie vele. Inevitabilmente le due figlie Grace e Imagine tengono parecchio impegnati mamma e papà, ma entrambi non potrebbero essere più felici. Grace è la primogenita, mentre Imagine è l’ultima arrivata. In una intervista a Verissimo, il frontman dei The Kolors ha fatto intendere molto chiaramente di essere inebriato dalla nuova vita da genitore, grazie anche a Giulia Belmonte, con la quale sogna sempre più in grande.

“La mia compagna è un miracolo. Giulia ha allargato la mia visuale sulla vita e sul futuro e senza programmare sono arrivate delle cose bellissime, come le nostre due figlie”, ha detto l’artista. “C’è un prima e dopo di lei, così come dal punto di vista professionale c’è stato un prima e un dopo Italodisco”, ha detto in modo molto schietto Stash.