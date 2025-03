Chi è la compagna di Stash? Giulia Belmonte e la famiglia del cantante

Da diversi anni uno dei segreti della felicità di Stash è Giulia Belmonte, la ragazza è la compagna di vita del noto artista campano e frontman dei The Kolors. Nata nel 1995, Giulia Belmonte è la compagna di vita di Stash e lavora come giornalista in tv, ma vanta anche un prestigioso passato come modella, al punto che nel 2012 è arrivata alle battute finali del celebre concorso di bellezza Miss Italia. Dalla storia d’amore tra Stash e Giulia Belmonte sono anche nate le figlie Grace e Imagine, in seguito alla convivenza scattata nel 2020.

Bianca Atzei, chi è: le collaborazioni con i Modà e i due Sanremo/ Poi la malattia e l'operazione

Di recente la compagna di vita di Stash, Giulia Belmonte si è lasciata andare a delle rivelazioni piuttosto curiose nei confronti dei figli, svelando come dormano ancora in compagnia dei genitori, una questione che ha alimentato qualche discussione sui social: “Sì, certo, oltre alla stanza in realtà condividiamo anche il letto – ha ammesso la compagna di Stash -. Nelle prime ore della notte dormiamo in 4 nel lettone. Poi piano piano le piccole si impossessano anche del posto mio e di Stash tanto che al mattino io e lui ci ritroviamo a dormire quasi a terra”

"Mi vuoi sposare?", testo e significato canzone Pierdavide Carone, San Marino Song Contest/ Vincerà? Le quote

Stash e l’amore con Giulia Belmonte

Nella vita del cantante campano, Giulia è arrivata come un fulmine a cielo sereno, al punto che il frontman dei The Kolors ha confessato in diverse occasioni quanto sia speciale la presenza femminile nella sua vita.

“Giulia è stata un miracolo per me, mi ha allargato la visuale su tante questioni, non abbiamo programmato e sono arrivate delle cose stupende come le nostre due figlie” ha confidato il cantante che abbiamo visto di recente in gara al Festival di Sanremo con il brano Tu con chi fai l’amore. E tra i segreti del suo successo c’è anche la bella Giulia Belmonte, sua spalla in ogni momento della vita.

Chi è Marco Carta, canzone "Solo fantasia" al San Marino Song Contest 2025/ Sarà il vincitore?